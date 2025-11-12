Nell'appuntamento de La notte nel cuore in onda mercoledì 12 novembre la tensione sarà alle stelle tra Harika e Sevilay tanto che quest'ultima dopo aver schiaffeggiato la sorella di Cihan deciderà di lasciare la Cappadocia per trasferirsi a Instanbul. Esma invece, farà una scenata al marito dopo averlo sorpreso in compagnia di un'altra donna mentre Halil incontrerà Cihan e Tashin ai quali dirà che Sumru è una bugiarda.

Sevilay schiaffeggia Harika e dopo lascia la Cappadocia

Il rapporto tra Sevilay e Harika arriverà ad un punto di rottura nel nuovo appuntamento del 16 novembre.

Tutto precipiterà quando Harika sorprenderà Sevilay mentre preleva dei soldi al bancomat e insinuerà che Cihan le verso ogni mese una sorta di stipendio. Queste insinuazioni scateneranno lo scontro tra le due donne che culminerà con Sevilay che schiaffeggerà Harika stanca delle provocazioni della ragazza sul suo conto. In seguito, Sevilay prenderà una drastica decisione e deciderà di lasciare di nascosto la Cappadocia per trasferirsi a Instanbul. Prima della partenza, lascerà una lettera per Cihan.

Esma fa una scenata in pubblico a Esat, Halil va da Tashin e Cihan

Esma invece, sorprenderà il marito Esat insieme ad un'altra donna e farà una scenata in pubblico. L'arrivo di Halil in città non sarà più un segreto, visto che anche Cihan, Tashin e Sumru si troveranno dinnanzi all'uomo.

Halil continuerà a portare avanti il suo piano per screditare Sumru e, dopo averlo fatto con Nuh e Melek, lo farà anche con Tashin e Cihan. Il padre dei gemelli si presenterà in hotel e dirà ai due uomini che Sumru ha sempre mentito sulla violenza subita. Lui sosterrà a gran voce che non ha mai torto un capello alla donna e le darà della bugiarda. Nel frattempo, Nuh e Melek avranno un'accesa discussione proprio in merito alle dichiarazioni del padre: Nuh comincerà a dubitare del racconto di Sumru mentre Melek sosterrà in toto la madre, convinta che nessuna donna mentitebbe su una violenza subita.

Perché La notte nel cuore va in onda anche mercoledì 12/11

La notte nel cuore va on onda eccezionalmente anche mercoledì 12 novembre in prima serata su Canale e 5 al posto dello show musicale di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada il cui debutto verrà posticipato al 19 novembre.

Mediaset ha deciso all'ultimo minuto di cambiare la programmazione per un motivo ben preciso: mercoledì 12 novembre su Rai 2 andrà in onda il match di tennis tra Sinner e Zverev che si prevede attirerà dinnanzi alla Tv milioni di telespettatori. Per tutelare lo Show di D'Alessio, che resta uno dei programmi di punta dell'autunno di Canale 5, l'azienda di Cologno Monzese ha deciso di rimandarne la partenza.