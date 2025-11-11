Nuh abbraccerà Halil in lacrime nella puntata de La notte nel cuore di domenica 16 novembre: il ragazzo inizierà a credere che suo padre non abbia abusato di Sumru.

Le anticipazioni rivelano che Melek sarà profondamente delusa da Nuh: "Come hai potuto?", gli chiederà dopo aver visto l'abbraccio. Il ragazzo spiegherà che Halil resta sempre suo padre e non è giusto credere ciecamente alla versione di Sumru.

L'incontro che deluderà Sumru

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Halil farà di tutto per screditare Sumru agli occhi dei suoi figli.

L'uomo ascolterà il consiglio di Hikmet e proverà a concentrarsi su Nuh, l'anello debole della famiglia. Come previsto, dopo aver visto suo padre puntarsi un'arma contro pur di dimostrare che non ha mai abusato di Sumru, Nuh inizierà ad ammorbidirsi. Il ragazzo non avrà il coraggio di dire a Melek che dubita della versione di Sumru, ma spiegherà che il tempo potrebbe aver falsato i suoi ricordi. La rabbia di Melek farà subito ridimensionare Nuh, ma presto Halil tornerà a colpire e questa volta guadagnerà davvero terreno. Tutto avrà inizio quando, spinta da Nuh, Melek combinerà un incontro con Sumru e Halil all'insaputa di sua madre. La situazione sarà imbarazzante e umiliante, soprattutto per Sumru che si troverà a doversi difendere dalle accuse di Halil: "Mi hai lasciato per fare la bella vita e hai inventato di essere stata abusata".

La madre di Melek sarà ferita e delusa dai suoi figli che hanno organizzato questo appuntamento e andrà via in lacrime. Melek proverà inutilmente a trattenere la donna, spiegandole che non ha nessun dubbio su di lei. Halil, invece, resterà con Nuh e si dirà mortificato per quello che è successo. L'uomo diventerà la vittima della situazione e piangendo dirà a suo figlio che per lui l'unica cosa che conta è che loro capiscano cosa è successo davvero tra lui e Sumru.

Nuh cederà alle bugie di suo padre, Melek non cambierà idea

Nella puntata de La notte nel cuore di domenica 16 novembre, Nuh farà molte domande ad Halil, a partire dal motivo della sua lunga assenza. L'uomo spiegherà che è stato in carcere per degli errori che non commetterebbe mai più e che ha sempre pensato a lui e Melek.

Quest'ultima non si lascerà abbindolare e dirà chiaramente ad Halil che non vuole avere niente a che fare con lui. L'uomo non si arrenderà e ricorderà a lei e suo fratello che Sumru li ha abbandonati dopo il parto: "Come fate a fidarvi di lei?" chiederà stupito. Halil urlerà ancora una volta la sua innocenza e in lacrime chiederà ai suoi figli di credergli. L'uomo si avvicinerà a Nuh e i due si abbracceranno a lungo. Melek si rifiuterà di abbracciare Halil e sarà disgustata dal comportamento di suo fratello. "Come hai potuto?" chiederà a Nuh che le risponderà che Halil è comunque il loro padre e non hanno la certezza di ciò che è successo tra lui e Sumru.

Nuova alleanza a La notte nel cuore: Hikmet crede alla versione di Halil

Nelle puntate precedenti de La notte nel cuore, Hikmet ha contattato Halil, il padre dei gemelli, per stringere un patto con lui. Il giorno delle nozze di Melek e Cihan, Halil si è presentato alla villa da Hikmet, assente dalla cerimonia. I due si sono conosciuti meglio ed è nata subito una bella complicità. Hikmet ha confidato al nuovo arrivato che il suo scopo è distruggere gli Sansalan e Tahsin perché tutti le hanno voltato le spalle. Halil ha promesso di aiutarla, anche perché lui vuole riconquistare i suoi figli ed è pronto a tutto. L'uomo ha spiegato a Hikmet che Sumru ha sedotto Samet dopo averlo lasciato e aver abbandonato i suoi bambini.

Halil ha aggiunto che l'abuso è solo un'invenzione di Sumru per alleggerirsi la coscienza dopo l'abbandono dei bambini e per sentirsi libera di vivere la sua vita lontana da loro. La versione di Halil ha convinto Hikmet, anche perché Sumru è arrivata a villa Sansalan per lavorare e alla fine è diventata la padrona di casa.