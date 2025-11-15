Nuh deluderà Melek nella 36ª puntata de La notte nel cuore di martedì 18 novembre. "La mamma ci ha mentito ed è scappata", dirà appoggiando pienamente Halil.

Le anticipazioni rivelano che Melek non sopporterà la presa di posizione di suo fratello e litigherà con lui. Nel frattempo, Cihan sorprenderà Esat con i soldi del riscatto e capirà che è stato lui a rapire Esma. La polizia arriverà ad arrestarlo, ma Cihan non dirà nulla alla famiglia: mentirà dicendo che ha mandato suo fratello a lavorare fuori città.

La partenza di Sumru e Sevilay, entrambe deluse dai Sansalan

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Sumru resterà molto delusa dalla sua famiglia e questo vorrà dire che il piano di Halil per calunniarla riuscirà perfettamente. L'uomo, spinto da Hikmet, andrà a parlare con Tahsin e gli darà una versione totalmente diversa sull'abuso da quella di Sumru. Halil spiegherà che la madre dei suoi figli lo ha lasciato senza dirgli che era incinta e ha inventato l'abuso per giustificare la sua partenza e l'abbandono dei bambini. Tahsin non crederà ciecamente alla versione dell'uomo, ma il solo fatto di averla presa in considerazione distruggerà la fiducia che Sumru riponeva in lui. In lacrime, la donna gli scriverà una lettera, dicendogli che lascia la città per risolvere delle cose importanti.

La partenza di Sumru non farà altro che peggiorare la situazione, tanto che Nuh si convincerà che suo padre abbia detto la verità. Il ragazzo farà notare a Tahsin che se sua madre è andata via senza affrontare il problema, è certamente colpevole e non ha avuto il coraggio di parlarne con loro. Melek, ignara della partenza di Sumru, tornerà a casa e chiederà a Nuh notizie di sua madre. "Ci ha mentito ed è scappata", dirà il ragazzo, certo dell'innocenza di Halil. Per Melek sarà sconvolgente scoprire che suo fratello ha osato dubitare di sua madre e si infurierà con lui. "Non parlare di nostra madre in quel modo", urlerà la ragazza, "Sei completamente impazzito". Nel frattempo, la coppia più spietata de La notte nel cuore, Hikmet e Halil, origlierà tutto con soddisfazione.

In quel momento, Nihayet telefonerà a Melek per dirle che Sevilay è andata via e Nuh sentirà tutto. Il ragazzo si preoccuperà per la sua ex fidanzata, ma sua sorella non avrà intenzione di parlare con lui.

Esat finirà in manette per il rapimento di Esma

Nella 36ª puntata de La notte nel cuore di martedì 18 novembre, Esma si renderà conto che Esat l'ha presa in giro. Lui sarà pronto a uscire e lasciare sua moglie di nuovo da sola, ma questa volta la ragazza non ne potrà più. Esma accuserà Esat di averla rapita e lui si sentirà in trappola. "Se non vuoi che dica tutto a Cihan devi restare qui", dirà la ragazza, costringendo suo marito a cenare in famiglia. Quando tutti dormiranno, Esat si alzerà e uscirà per andare dalla zia Hikmet e parlare del rapimento.

Intanto, Cihan capirà cosa ha fatto il fratello: lo seguirà fino al nascondiglio, sorprendendolo con la valigia piena dei soldi usati per pagare il riscatto di sua moglie. "Come hai potuto rapire Esma?", chiederà Cihan deluso e disgustato dal comportamento di suo fratello. La punizione, però, non si limiterà al semplice rimprovero. Poco dopo, arriverà la polizia e arresterà Cihan per il grave reato. L'indomani, tutti si chiederanno dove sia finito Esat, ma Cihan dirà che ha affidato a suo fratello un lavoro fuori città e non tornerà nei prossimi giorni.

Halil ha sconvolto le vite dei protagonisti de La notte nel cuore

Nelle puntate precedenti de La notte nel cuore, Nuh e Melek hanno ricostruito un rapporto con Sumru, la madre che li ha abbandonati quando erano appena nati.

Non è stato facile raggiungere un equilibrio, ma alla fine i fratelli e la loro madre sono diventati una squadra che sembrava indivisibile. A distruggere tutto è stato Halil, il padre dei ragazzi, arrivato in Cappadocia grazie a Hikmet. Quest'ultima vuole distruggere i Sansalan e Tahsin e ha pensato di allearsi con Halil per riuscirci. L'uomo ha mentito a tutti e ha spiegato che Nuh e Melek non sono nati da un abuso come aveva raccontato Sumru. L'uomo ha mostrato ai suoi figli una foto di lui e la loro madre felici e ha spiegato che non avrebbe mai potuto fare del male alla donna che amava. Melek non ha mai creduto alla versione di suo padre, ma a Nuh, già fragile, è bastato poco per cadere nell'inganno.