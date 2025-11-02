Nei prossimi episodi de La notte nel cuore, Esma vivrà un momento di grande orgoglio: suo fratello Mesut verrà riconosciuto come un piccolo genio della matematica e conquisterà una prestigiosa borsa di studio in un collegio d’élite. Un traguardo straordinario che però scatenerà l’invidia e la cattiveria dell’alta società: in un circolo esclusivo, alcune signore inizieranno a insinuare che un ragazzo “cresciuto a bulgur e lenticchie” non possa aver vinto senza spinte. Le parole diventeranno sempre più velenose, finché Nihayet interverrà con decisione, zittendo le pettegole e difendendo Esma con orgoglio e dignità.

Mesut stupisce tutti: il talento che brilla

Esma inizierà ad avere piccole soddisfazioni: suo fratello Mesut verrà ritenuto un piccolo genio della matematica e vincerà una borsa di studio per frequentare un collegio molto prestigioso. Ovviamente, le malelingue non mancheranno e in un circolo frequentato dalle signore dell'alta borghesia inizieranno a sussurrare che Mesut non può aver ottenuto risultati brillanti senza “spinte”.

Insulti e veleno contro Esma

Le battute diventeranno sempre più velenose, coinvolgendo Esma e prendendola di mira per la sua umile provenienza. "Ma davvero il fratello della domestica ha vinto le Olimpiadi di matematica? Dai su, cresciuto a bulgur e lenticchie, miracoli non se ne fanno", dirà una delle signore.

"E poi guarda caso, Esma si è attaccata alla famiglia Şansalan. Chissà che convenienza c'è dietro", risponderà un'altra.

"E secondo voi uno come Esat lo fa arrivare primo senza pagare la giuria? Ma per favore, se sposi la domestica, un po’ di prestigio almeno devi comprartelo", ribatterà la donna.

Convinte di fare ironia raffinata, le donne continueranno a ridere, senza immaginare chi le stia ascoltando.

Nihayet irrompe e mette a tacere tutti

Proprio mentre i commenti diventeranno più crudeli, Nihayet entrerà nella stanza in silenzio e ascolterà tutto. Dopo qualche secondo, deciderà di intervenire con fermezza: "State parlando di Esat Şansalan, mio nipote". Le signore resteranno senza parole, visibilmente imbarazzate: "Era uno scherzo".

Ma Nihayet non accetterà scuse: "Quale scherzo? Avete detto tutto chiaramente. Pensate davvero che chi nasce umile non possa riuscire nella vita? Che una domestica non possa diventare nostra nuora? Siamo forse in un sistema a caste?".

Poi, con orgoglio e senza abbassare lo sguardo, pronuncerà parole destinate a lasciare il segno: "Io sono fiera della mia Esma. Ha educazione, intelligenza, dignità. Sa come stare al mondo. E no, non vi somiglia in nulla".

Di fronte a quella lezione di stile, le due pettegole abbasseranno lo sguardo, incapaci di replicare.