Nelle prossime puntate della soap tv turca La notte nel cuore, Sevilay affronterà la paura di perdere Nuh dopo la scoperta di una grave massa tumorale. Tornati in Cappadocia, i medici parleranno di un intervento ad alto rischio. In ospedale, Sevilay crollerà ammettendo di avere solo lui nella sua vita.

Le fragilità di Sevilay emergeranno dopo la scoperta delle sue origini e il distacco dalla Cappadocia

Sevilay ha vissuto recenti accadimenti che l'hanno portata a essere sempre più fragile. Per prima cosa c'è stato il matrimonio combinato con Cihan, che credeva suo cugino, salvo poi scoprire che da piccola è stata adottata.

Proprio questa scoperta l'ha portata a divorziare da Cihan, ma il ragazzo non ha mancato di darle il suo supporto emotivo e l'ha anche aiutata a trovare la sua famiglia biologica.

Nella testa di Sevilay non c'è mai stato il reale pensiero di conoscere la sua famiglia, fino a quando la violenza di Nuh e l'ostilità di alcuni componenti della famiglia Sansalan (Harika, per esempio) l'hanno portata a lasciare la Cappadocia per partire per Istanbul, dove vive uno dei suoi fratelli. L'altro abita negli Stati Uniti, mentre il padre è morto recentemente.

La visita di Sevilay al fratello Andac sfocerà in un episodio drammatico che ne rivelerà la vera natura

La conoscenza con il fratello, però, non è andata nel migliore dei modi.

Sevilay si è presentata ad Andac – questo il nome del ragazzo – come una semplice ragazza che aspirava a lavorare nella sua azienda. Lui si è mostrato gentile nei suo confronti, ma era solo una maschera, perché in realtà si è poi rivelato per quello che è: un viscido violentatore.

Ha provato ad abusare anche di Sevilay, ma fortunatamente, proprio in quel momento, è arrivato Nuh a salvarla. Durante una colluttazione tra i due uomini, Andac ha perso l'equilibrio ed è precipitato dall'ottavo piano del palazzo. Inizialmente, Sevilay era ricercata per omicidio, ma alla fine, grazie alle telecamere di videosorveglianza, si è riusciti a dimostrare la sua innocenza.

Il ritorno in Cappadocia metterà Sevilay e Nuh davanti a una diagnosi che lascia poche possibilità di guarigione

Questa vicenda è servita a riavvicinare Sevilay e Nuh, fino a quando quest'ultimo ha ricevuto una telefonata drammatica: era un medico che lo informava del fatto che i suoi malori recenti derivano da una massa tumorale presente nel cervello.

I due rientreranno in Cappadocia e si ritroveranno ad affrontare questo momento anche con la famiglia di Nuh, che sarà disperata alla sola idea di perderlo. Interverranno degli specialisti, che confermeranno la gravità della situazione, dando a Nuh poche speranze di vita. Può operarsi, ma c'è il rischio che perda la vita sotto i ferri. A Nuh non interesserà, si sottoporrà all'intervento perché vuole guarire e stare al fianco della sua Sevilay.

L’attesa dell’operazione di Nuh metterà Sevilay di fronte alle sue fragilità e unirà la famiglia nel sostenerla

Mentre sarà in sala operatoria, tutti lo attenderanno nella sala d'attesa. Anche Sevilay, che avrà una profonda crisi. Inizierà a piangere e nessuna riuscirà a placare il suo dolore. Le chiederanno perché non riesce a darsi pace e la ragazza sarà sincera: "Io, oltre a Nuh, non ho nessuno, non ho un'altra famiglia".

"Ma cosa dici, Sevilay, allora noi chi siamo?", risponderà Cihan cercando di darle conforto. Tutta la famiglia le darà il calore di cui ha bisogno in un momento così complicato, promettendole che l'operazione di Nuh andrà per il meglio e loro potranno trascorrere il resto della vita insieme e felici.