Nelle future puntate della prima stagione de La notte nel cuore, Melek getterà Cihan nel panico con una rivelazione inattesa. Dopo aver ricevuto una telefonata dalla moglie, l’uomo scoprirà che Sumru ha premuto il grilletto contro Halil Çakırcı, proprio mentre la madre tentava di chiudere definitivamente i conti con lui. Cihan lascerà tutto per correre subito da lei.

L’arrivo di Peri scuote gli equilibri

A breve, nelle puntate de La notte nel cuore arriverà un nuovo personaggio: Perihan, conosciuta anche come Peri. Amica di Cihan ai tempi in cui viveva a Berlino, arriverà in Cappadocia con l’intento di aprire un’agenzia viaggi che possa collaborare con lui, ma le sue intenzioni non saranno soltanto professionali.

Peri vorrà infatti conquistare l’amico con cui, in Germania, ha trascorso una folle notte di passione, e per lei non sarà un problema che Cihan sia sposato con Melek e che da lei attenda una figlia.

Melek intuisce il pericolo, Cihan resta ingenuo

Melek inizierà a intuire che Peri abbia idee tutt’altro che innocenti, mentre Cihan sarà il più ingenuo: non immaginerà che Peri stia ancora pensando alla notte che hanno trascorso insieme, che lui considera un errore. Per questo riterrà opportuno non raccontare a Melek cosa c’è stato tra loro, convinto che una rivelazione simile porterebbe solo problemi.

Intanto, Cihan incontrerà Peri. Seduto nel patio dell’hotel insieme a lei, fingerà di essere rilassato.

Peri lo osserverà con un mezzo sorriso. Cihan continuerà, scherzando: “Ti piace proprio, vero? Vuoi davvero vivere qui in Cappadocia e trasferirti del tutto?”. Peri inizierà a rispondergli, ma squillerà il suo telefono.

La telefonata di Melek cambia tutto

Dall’altra parte della linea ci sarà Melek, e la sua voce non sarà affatto calma: “Cihan? Sono io”. “Dove sei?”, chiederà Cihan con una tranquillità che non sembra naturale. “Sono all’hotel, amore mio. Sono qui con Peri, stiamo chiacchierando”. “Peri è con te?”, domanderà Melek con un tono visibilmente geloso. “Sì, siamo solo seduti a parlare. Dice che ha cambiato idea su Istanbul e che vuole rimanere qui in Cappadocia a vivere”. Silenzio. Poi Melek riprenderà fiato: “Cihan, devo dirti una cosa.

Ma ti prego, resta calmo”.

“Dimmi, amore. Che succede? È successo qualcosa?”, la voce di Cihan tradirà un nervosismo crescente. Melek allora parlerà, con un filo di voce che arriva dritto al cuore: “È di mia madre, Cihan. Ascoltami bene: mia madre ha sparato a Halil Çakırcı”. Cihan impallidirà: “Cosa? Melek, che stai dicendo?!”. A quel punto dimenticherà tutto: Peri, la spensieratezza del momento e l’incontro all’hotel, per correre subito da Sumru e Melek.