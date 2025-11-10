Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Sumru si trasferirà a Konya dopo che Tahsin e Nuh dubiteranno del suo racconto sull’abuso subito da Halil. Ma quando Nihal confermerà la verità, la famiglia tenterà di chiederle perdono. Sumru, in lacrime, dirà: "Andatevene, non voglio vedervi".

Sumru si trasferirà a Konya dopo il sospetto sull’abuso

Sumru si trasferirà a Konya, dopo che Tahsin e Nuh dubitano del fatto che Halil l’abbia davvero violentata. La famiglia, però, riceverà la visita di Nihal, una vecchia amica di Sumru che confermerà che ciò che ha raccontato la donna è vero.

Colmi di sensi di colpa, tutti i familiari di Sumru andranno da lei a Konya per chiederle scusa, ma l'impresa non sarà per niente facile.

Il confronto con Melek e la richiesta di perdono

Sumru fisserà Melek con gli occhi colmi di delusione e dirà: "Melek, tu e solo tu, insieme a mia madre, avete creduto in me. E voi, come avete potuto pensare che vi avrei perdonati così facilmente? Non capisco, davvero. Dopo tutto quello che mi avete fatto, senza nemmeno mettervi nei miei panni? Mamma, se fosse successo a te, saresti riuscita a perdonare così in fretta?".

Nihayet ammetterà la colpa: "Sumru, hai ragione in tutto. Ti abbiamo ferita, tutti insieme. Ti abbiamo spezzato il cuore. Non cerco scuse, sono colpevole.

Sì, ti ho creduta, ma non sono riuscita a convincere gli altri. Avrei dovuto difenderti, ma non l’ho fatto".

Sumru la interromperà amaramente: "Lascia stare, non serve. Melek, anche lei mi ha difesa, ma a cosa è servito? A niente. Ora sono qui, sola, mentre la mia famiglia è altrove".

La rabbia di Sumru e la verità su Nihal

La madre tenterà di placarla: "Figlia mia, il perdono è un atto di grandezza, e tu sei grande. Siamo umani, Sumru. Sappiamo tutti quanto Tahsin ti ami, ma a volte si cade in un momento di debolezza. E Cihan? Non sappiamo forse quanto ti ami, dal profondo del cuore? Lo hai cresciuto tra le tue braccia, come un figlio. Ma anche lui, per un istante, ha sbagliato. Ti prego, perdonaci tutti.

Dacci un’altra possibilità, torniamo a essere una famiglia. Ti supplico, Sumru, un’altra occasione".

Tahsin si farà avanti, con la voce rotta dal rimorso: "Non dirò una parola per difendermi. Hai ragione in tutto. Ho sbagliato, anche solo per un istante di debolezza. Ma sappi questo: da ora in poi non potrò vivere senza di te. Ti prego, perdonami".

Esat, più fragile che mai, aggiungerà: "Ti ho ferita fin dall’inizio, lo so. Da quando Melek è arrivata in Cappadocia, io e Harika ti abbiamo fatto un torto immenso. Anche se non ci perdonassi mai, avresti tutte le ragioni. Ma ti giuro, sono cambiato, non sono più lo stesso Esat. So di averti delusa, ma ti prego, credimi".

Poi rivelerà un dettaglio destinato a far esplodere la tensione: "Se quella donna, Nihal, non fosse venuta...".

Sumru lo interromperà bruscamente: "Un momento. Hai detto Nihal? È venuta lei? La stessa che aveva quella lettera che avevo scritto ma non ero riuscita a consegnare?".

Esat annuirà, ma Sumru, ormai travolta dalla rabbia, griderà: "Andatevene da qui. Tutti. Voglio che ve ne andiate subito".

Sumru resterà delusa: capirà che la famiglia è corsa a chidere perdono solamente perché Nihal ha confermato l'abuso subito da Halil.