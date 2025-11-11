Esat sarà arrestato per il rapimento di Esma nelle prossime puntate de La notte nel cuore: ad incastrare il ragazzo sarà proprio sua moglie. Le anticipazioni rivelano che Esma capirà il piano di Esat e lo metterà alle strette, chiedendogli di rigare dritto se non vuole che dica tutto a Cihan. Il ragazzo uscirà di casa in piena notte e questo farà esaurire la pazienza di Esma che avvertirà Cihan. Esat sarà sorpreso con il milione del riscatto e la polizia arriverà ad arrestarlo per aver inscenato il sequestro di sua moglie.

Esma sarà stanca della mancanza di rispetto di Esat

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Esma sarà rapita e, per salvarla, ci vorrà un milione. La famiglia Sansalan si mobiliterà per salvare la ragazza, anche perché Esat insisterà sul non coinvolgere la polizia per non mettere in pericolo sua moglie e suo figlio. Tahsin pagherà di tasca sua il riscatto e Cihan e Esat porteranno i soldi ai rapitori per effettuare lo scambio. Esma correrà tra le braccia di suo marito, felice che si sia battuto per liberarla. In realtà, le cose saranno molto diverse da come appaiono e presto anche Esma se ne accorgerà. Subito dopo il ritorno a casa, infatti, Esat tornerà ad essere nuovamente il marito assente e arrogante di prima.

Come se non bastasse, Esma lo sorprenderà con un'altra ragazza al tavolino di un bar. La giovane sposa si sentirà umiliata per l'ennesima volta: inizierà a capire che il rapimento non è stato un caso, ma un piano ben preciso di Esat per estorcere un milione alla sua famiglia. Quando Esat si rifiuterà di passare la serata a casa con la famiglia, Esma gli dirà che sa tutto e che presto informerà anche Cihan di quello che suo marito ha architettato alle spalle di tutti. Esat proverà a negare, ma Esma gli dirà che non è stupida e che il suo comportamento non è certo quello di un marito disposto a perdere un milione per salvarla. Costretto dal ricatto di Esma, Esat cenerà con la famiglia, ma commetterà un passo falso.

Svolta a La notte nel cuore: Cihan scoprirà il piano di Esat

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Esat si metterà a letto con Esma ma appena lei si addormenterà si alzerà per andare dalla zia Hikmet. Il ragazzo, uscito in piena notte, farà esaurire la pazienza di Esma che passerà all'azione e avvertirà Cihan. Esat andrà a trovare Hikmet che, in quel momento, sarà con Halil e le spiegherà il suo piano. Innanzitutto, la zia pretenderà da Esat il milione di euro ottenuto dal rapimento, per poi dirgli che presto scapperanno e prenderanno tutti insieme un albergo di lusso. I colpi di scena a La notte nel cuore non finiranno qui. Costretto dalla zia, Esat si recherà sul luogo del nascondiglio e recupererà la valigia di soldi, ma quando uscirà dal fienile ci sarà Cihan ad aspettarlo.

"Dammi la borsa", dirà Sansalan a suo fratello che proverà a rifiutare. Cihan incastrerà Esat dicendogli che quella borsa è la stessa del riscatto che hanno pagato insieme. "Come hai potuto rapire tua moglie? - chiederà Cihan "adesso restituiremo tutto a Tahsin". Esat perderà le staffe e dirà a Cihan che è tutta colpa sua perché gli ha vietato l'accesso alle carte di credito e lo ha lasciato con un misero stipendio. Cihan sarà furioso e non darà un'altra seconda possibilità a suo fratello. Pochi minuti dopo, arriverà la polizia per arrestare Esat che sarà portato in carcere. Nessuno della sua famiglia saprà dove sia il ragazzo. Tutti lo rivedranno direttamente il giorno del funerale di Samet e sarà una sorpresa vederlo in manette e accompagnato dai poliziotti.

Un matrimonio da incubo per Esma e Esat

Nelle puntate de La notte nel cuore in onda in Italia, Esat ha sposato Esma costretto da Cihan. Il ragazzo non ha alcuna intenzione di prendersi le sue responsabilità pur aspettando un figlio da sua moglie. Esma è disperata e può contare sull'affetto di Nihayet, ma Esat non mostra la minima apertura nei suoi confronti. Al contrario, il ragazzo passa spesso la notte fuori a divertirsi e tradisce ripetutamente Esma. Quando lei gli chiede rispetto, lui le risponde che sposarla è stato un obbligo e quindi lui si sente libero di fare quello che vuole. Esat ha rispetto solo per la zia Hikmet che sta tramando contro tutta la famiglia con l'aiuto di Halil, il padre di Melek e Nuh.

La donna ha presentato il nuovo arrivato a Esat che si è subito irrigidito avendo saputo che Halil aveva abusato di Sumru. Hikmet e Halil, però, gli hanno fatto cambiare idea, convincendolo che Sumru abbia mentito a tutti per fare la parte della vittima.