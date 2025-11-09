Cihan verrà colpito al petto da alcuni rapinatori nelle prossime puntate de La notte nel cuore e Melek sarà disperata per le sue condizioni.

Le anticipazioni rivelano che Cihan correrà in gioielleria appena vedrà Melek in difficoltà con alcuni rapinatori. Non esiterà a farle da scudo, ma l'epilogo sarà tragico perché il malvivente premerà il grilletto contro Cihan. Tahsin e Sumru correranno in ospedale e staranno vicino a Melek, in attesa di notizie dai medici.

Nuh combatterà contro il tumore al cervello

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che non ci sarà pace per la famiglia Sansalan.

Dopo la morte di Samet e il ritorno in libertà di Esat, la famiglia dovrà affrontare la malattia di Nuh. Quest'ultimo scoprirà di avere un tumore al cervello e tutti saranno in ansia per lui. Nuh avrà solo il 40% di possibilità di sopravvivere perché l'intervento a cui dovrà sottoporsi è molto complicato. Pur di liberarsi della sua malattia, Nuh deciderà di correre il rischio, sognando di sposare Sevilay. Il momento difficile servirà a unire la famiglia e a far sparire tutte le incomprensioni. Esat cambierà molto, tanto che donerà il suo sangue a Nuh poco prima dell'intervento. Anche Harika sembrerà un'altra persona e a questo contribuirà anche l'amore per Nazim. Prima di entrare in sala operatoria, Nuh scriverà una lettera per ognuno dei suoi cari, con la promessa di tornare più forte di prima.

L'intervento andrà bene e presto tutti potranno tornare alla vita che avevano lasciato in sospeso. Sevilay progetterà la sua festa di nozze, ma anche Sumru deciderà di coronare il suo sogno d'amore con Tahsin. La famiglia sarà in fermento per i lieti eventi che l'attendono: Melek ed Esma saranno in procinto di partorire. L'unica nota dolente sarà un litigio tra Cihan e Melek perché quest'ultima scoprirà che il fidanzato le ha mentito riguardo a una sua ex.

Tahsin e Sumru a un passo dal matrimonio

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore tutto sembrerà risolversi nel migliore dei modi, ma un evento imprevisto farà tornare paura e incertezza. Tutto avrà inizio quando Melek andrà in gioielleria per acquistare una collana speciale da indossare il giorno delle nozze di Sumru e Tahsin.

Cihan seguirà Melek e parcheggerà di fronte alla gioielleria aspettando il momento giusto per parlarle. All'improvviso, in negozio irromperanno dei rapinatori armati che intimeranno al proprietario di dare loro soldi e preziosi. Sotto tiro ci sarà proprio Melek che, terrorizzata, li pregherà di lasciarla andare perché è incinta. Cihan si accorgerà di tutto e scenderà subito dall'auto per fare da scudo alla moglie. Il rapinatore vedrà che Cihan sta per prendere la pistola dalla tasca e sparerà un colpo ferendolo al petto. La polizia arriverà appena in tempo per acciuffare i malviventi, ma la situazione di Cihan sarà grave. Melek sarà disperata e suo marito sarà portato urgentemente in ospedale.

I medici porteranno il paziente in sala operatoria e l'attesa sarà estenuante per Melek, Sumru e Tahsin che non potranno fare altro che pregare. Il chirurgo avrà una brutta notizia: non possono estrarre il proiettile perché è in un punto troppo rischioso: non resterà che sperare nel suo risveglio.

Le nozze movimentate di Cihan e Melek ne La notte nel cuore

Nelle puntate de La notte nel cuore in onda in Italia, Cihan e Melek si sono appena sposati. Alla cerimonia si è presentato anche Nuh che ha messo da parte l'orgoglio e il disprezzo per suo cognato e ha abbracciato sua sorella. Durante i balli, però, è arrivata la polizia e ha arrestato Cihan con l’accusa di aver organizzato l’agguato a Tahsin.

Nessuno ha messo in dubbio l'onestà dello sposo, tranne Nuh che non ha perso occasione per attaccarlo. La legge ha fatto il suo corso e alla fine Cihan è stato rilasciato perché Sehrat ha confessato di aver sparato al suo capo per errore. Melek e suo marito sono tornati a casa, sempre più decisi a riunire la famiglia e mettere fine alla guerra che da troppo tempo non li fa vivere tranquilli.