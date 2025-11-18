Sumru premerà il grilletto contro Halil nelle prossime puntate de La notte nel cuore: la donna arriverà durante un incontro tra l'uomo e Nihayet.

Le anticipazioni rivelano che Nihayet, stanca delle calunnie di Halil contro sua figlia, gli darà appuntamento. L'uomo si recherà all'incontro e non smetterà di parlare male di Sumru a Nihayet, che perderà la pazienza e gli punterà la sua arma contro. In quel momento arriverà Sumru che impedirà a sua madre di compiere un reato. Le continue provocazioni di Halil, che accuserà la donna di essere un'arrampicatrice sociale, faranno infuriare Sumru che farà fuoco contro di lui.

Halil continuerà a denigrare Sumru e arriverà ai suoi operai

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Sumru non avrà intenzione di perdonare la sua famiglia. Esat, Harika, Tahsin e gli altri riconosceranno il loro errore e si recheranno da Sumru a chiederle scusa per aver creduto alla versione di Halil. La donna, però, sarà troppo delusa dal comportamento della sua famiglia e manderà tutti via. Nihayet, pur avendo da sempre creduto a sua figlia e all'abuso che ha subito da Halil, soffrirà moltissimo per questa situazione. Sapere che Sumru è sola e triste farà molto male alla nonna che studierà un modo per vendicarsi dell'uomo che ha rovinato la vita a sua figlia. A far infuriare ancora di più la nonna sarà l'atteggiamento di Halil che continuerà a denigrare Sumru con tutti.

L'uomo andrà persino al negozio della donna e dirà a tutti gli operai che Sumru certamente li lascerà senza lavoro ora che è diventata ricca. Halil racconterà anche a loro la sua falsa versione, dicendo che Sumru ha inventato di essere stata abusata per scappare in Cappadocia e sposare l'uomo più ricco della zona. Quando uno degli operai telefonerà a Nihayet per metterla al corrente di tutto, la donna andrà su tutte le furie. In quel momento, entrerà in casa Canan che riporrà nel cassetto la pistola appena acquistata da Bunyamin, in attesa del porto d'armi. Nihayet telefonerà a Halil e gli darà appuntamento: "Dobbiamo parlare e raggiungere un accordo". Nel frattempo, Harika manderà un messaggio disperato a sua madre, dicendole che si sente troppo sola senza di lei.

Sumru prenderà la macchina e tornerà alla villa da sua figlia.

Il ritorno di Sumru a La notte nel cuore

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Nihayet prenderà la pistola dal cassetto e andrà verso la macchina per recarsi all'appuntamento con Halil. In quel momento arriverà Sumru che dal parcheggio vedrà sua madre sistemare la pistola nella borsetta e la seguirà, preoccupata per lei. Nihayet arriverà all'incontro con Halil che le chiederà dei soldi per andare via dalla Cappadocia. L'anziana signora sfogherà tutta la sua rabbia contro l'uomo: "Hai disonorato mia figlia, cos'altro vuoi?". Halil si divertirà a provocare Nihayet dicendole che continuerà a dire a tutti che Sumru ha mentito sull'abuso.

La tensione si farà sempre più alta perché a quel punto la donna non ne potrà più, estrarrà l'arma dalla borsetta e la punterà contro Halil. Sumru arriverà in quel momento per impedire a sua madre di commettere un reato. La donna riuscirà a disarmare Nihayet, ma Halil continuerà a provocarla: "Hai abbandonato i tuoi figli e hai trovato un uomo ricco". Sumru, in preda alla rabbia, premerà il grilletto contro Halil e se ne andrà con Nihayet. Quest'ultima proverà a convincere sua figlia ad assumersi tutta la responsabilità vista la sua età, ma Sumru sarà pronta a consegnarsi alla polizia.

L'arrivo di Halil ha sconvolto le vite di Sumru e dei gemelli

Nelle puntate de La notte nel cuore in onda in Italia, Halil è arrivato in Cappadocia per aiutare Hikmet ad attuare la sua vendetta contro i Sansalan.

Il padre di Nuh e Melek ha stretto subito una forte intesa con la perfida zia di Cihan e il suo scopo è scappare con lei dopo aver derubato la ricca famiglia. Halil è andato a trovare Melek, fingendo di non aver mai abusato di sua madre. La ragazza, però, non si è lasciata manipolare e lo ha cacciato in malo modo dal suo ufficio. Successivamente, seguendo i consigli di Hikmet, Halil ha parlato con Nuh ed è riuscito a portarlo dalla sua parte. "Nostra madre ci ha mentito", dirà Nuh a Melek, deludendola a tal punto da allontanarla da sé. Dopo Nuh, anche Tahsin ha iniziato ad avere dei dubbi sul fatto che Sumru sia stata abusata. La donna non ha potuto restare oltre: ha scritto una lettera e ha lasciato la Cappadocia, sconvolta dalla terribile calunnia di Halil.