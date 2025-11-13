Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, in onda su Canale 5, Tahsin affronterà Sumru in un confronto che emozionerà entrambi: convinto di essere stato cancellato dalla sua vita, le confesserà tutto il dolore rimasto sospeso e ammetterà tutti i sentimenti che prova per lei. Le sue parole interromperanno il loro periodo buio e apriranno uno spiraglio inatteso nel cuore di Sumru.

Il ritorno di Sumru e il dolore per Nuh

Sumru tornerà in Cappadocia e si troverà ad affrontare un periodo duro a causa della malattia di Nuh. Nella sua vita ci sarà anche un altro problema da risolvere: il rapporto burrascoso con Tahsin.

I due avranno un confronto: Tahsin si lascerà andare a una confessione profonda, convinto che Sumru lo abbia ormai cancellato dalla sua vita: "Ho capito, Sumru. Tu mi hai completamente cancellato. Mi hai tolto dal cuore e dall’anima. Hai ragione".

Le parole d’amore di Tahsin: 'Tutto quello che so sull’amare, l’ho imparato con te'

"Sopporta la mia presenza finché Nuh non guarirà, va bene? Finché il ragazzo non starà meglio, finché non tornerà in salute… poi prenderò le mie cose e me ne andrò. Se mi hai davvero cancellato, se mi hai tolto dal cuore, non ha più senso che io rimanga".

Il momento più toccante arriverà quando Tahsin parlerà dell’amore imparato con lei: "Tutto quello che so sull’amare e sull’essere amato, l’ho imparato con te.

Sei tu che mi hai insegnato ad addormentarmi la notte con un sorriso e a svegliarmi al mattino con il cuore che batte forte".

Confesserà poi di non poter vivere nella stessa città sapendo di non poterla più toccare o ascoltare: "Anche solo sapere che siamo nella stessa città, respirare la stessa aria, stare sotto lo stesso cielo, sapere che potrei allungare la mano e toccarti, che potrei vederti o sentirti, non lo sopporto".

Il perdono di Sumru e l’abbraccio che cambia tutto

Infine, Tahsin prometterà nuovamente di allontanarsi per sempre quando Nuh starà meglio: "Non mi metterò più sulla tua strada, né ti darò fastidio. Te lo prometto. Addio".

E aggiungerà una verità che lascerà Sumru senza respiro: "Ovunque vada, tu verrai con me.

Qui. Nel mio petto".

Quando Tahsin si allontanerà, convinto di aver detto il suo ultimo addio, Sumru farà qualcosa che cambierà completamente tutto. Lo fermerà con parole che Tahsin non si aspetterà: "Tahsin, io ti ho perdonato. Ti amo tantissimo".

L’uomo, sorpreso e sopraffatto, tornerà da lei e risponderà con un’intensità che rivelerà quanto la ferita fosse viva: "Anch’io ti amo. Ti amo così tanto".

I due si baceranno e si stringeranno in un abbraccio che sancirà non solo il perdono, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo d'amore.