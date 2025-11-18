La zia Serife confesserà a Esma che era complice di Esat nel suo rapimento nella puntata de La notte nel cuore di domenica 23 novembre.

Le anticipazioni rivelano che, dopo il funerale di Samet, Cihan radunerà la famiglia per rivelare il motivo dell'arresto di Esat. Tutti saranno sconvolti nell'apprendere che è stato lui a rapire Esma, ma saranno ancora più sorpresi quando arriverà la zia della ragazza a confessare le sue colpe. Esma sarà furiosa e delusa nei confronti della zia, che ha messo in pericolo la sua vita e quella del bambino che ha in grembo.

I funerali di Samet, il capofamiglia de La notte nel cuore

Le anticipazioni de La notte nel cuore del 23 novembre raccontano che si terranno i funerali di Samet. A organizzare la cerimonia ci penserà Bunyamin, che radunerà tutti gli operai per dare la tragica notizia. Per la famiglia Sansalan sarà un momento molto doloroso in tanti si stringeranno attorno a Harika e Cihan. Poco prima della cerimonia sarà inevitabile accorgersi dell'assenza di Esat: Hikmet e Harika si chiederanno dove possa essere e perché non è tornato dal viaggio di lavoro. Tutti continueranno a pensare che Esat si trovi fuori città per un lavoro assegnato da Cihan. La tensione a La notte nel cuore sarà alta quando Esat arriverà, perché sarà in manette e accompagnato da agenti di polizia.

I giornalisti non si lasceranno sfuggire la scena, mentre Hikmet, Esma e la nonna Nihayet andranno incontro a Esat chiedendogli cosa abbia fatto per finire in carcere. Harika avrà una crisi di pianto e chiederà inutilmente a Cihan il motivo dell'arresto di suo fratello, ma lui non le risponderà. Per la famiglia, quello sarà il momento di pensare solo a Samet e tutti si riuniranno a pregare sulla sua bara. Harika sarà scossa e disperata, e accanto a lei ci sarà Canan che proverà a calmarla, ma non sarà facile. La ragazza piangerà tra le braccia di sua cognata, ricordando che sua madre Sumru se n'è andata e sentendosi sempre più sola. Dopo il funerale, Harika andrà a bussare alla porta di Nazim per sapere il motivo dell'arresto di Esat.

L'avvocato sarà ancora molto freddo con lei e le dirà di non sapere nulla.

Harika crollerà tra le braccia di Nazim

Nella puntata de La notte nel cuore di domenica 23 novembre, Harika chiederà a Nazim il motivo della sua freddezza e lui le spiegherà che il suo carattere non gli piace: il suo comportamento lo spaventa, perché non ha sensibilità e rispetto verso nessuno, soprattutto verso chi lavora per lei. Harika scoppierà a piangere, e chiederà un po' di conforto e comprensione: "Mio padre è morto, mia madre se n'è andata e mio fratello è in carcere. Cihan non mi parla, sono completamente sola". Nazim non potrà fare altro che abbracciare la ragazza e tra loro sembrerà nascere una seconda possibilità.

La sera, Cihan radunerà tutta la famiglia dicendo che ha da dire loro qualcosa di importante. Tutti intuiranno che finalmente si saprà il motivo dell'arresto di Esat e non si sbaglieranno. Cihan presenterà alla famiglia Serife, la zia di Esma che racconterà a tutti cosa ha fatto Esat. La donna spiegherà che il ragazzo le ha offerto molti soldi per appoggiare il rapimento di Esma ed estorcere alla famiglia un milione. Esma sarà sconvolta dal tradimento di sua zia: "Sono tua nipote, come hai potuto? Ero rinchiusa in una stalla al freddo e avevo fame". La zia chinerà il capo e andrà via, mentre Hikmet reciterà la parte dell'indignata per non far capire che anche lei era complice del grave reato.

Esat e la zia Hikmet hanno organizzato il rapimento di Esma

Nelle puntate precedenti de La notte nel cuore, Esat si è messo d'accordo con la zia Serife per il rapimento di Esma. Il ragazzo ha detto alla sua famiglia che sua moglie sarebbe rimasta a dormire al villaggio di sua zia, ma Esma non è tornata neanche nei giorni successivi. Tutti, in particolare la nonna Nihayet, si sono preoccupati e hanno provato a telefonare alla ragazza che aveva il telefono spento. Nel frattempo, Esma si trovava rinchiusa in una stalla, terrorizzata per la sua salute e quella del bambino che aveva in grembo. Quando la zia Serife è stata interrogata, ha spiegato che sua nipote aveva dormito da lei solo una notte e poi era andata via.

Tutti si allarmeranno, certi che fosse successo qualcosa a Esma. L'indomani, a colazione, Esat ha ricevuto una telefonata dai suoi complici che hanno finto di essere i rapitori e hanno chiesto un milione di riscatto. Tahsin si è offerto di dare la somma alla famiglia pur di salvare la ragazza e Cihan ha accompagnato Esat sul luogo dello scambio. La zia Hikmet, vera artefice di tutto, ha aspettato solo che suo nipote le portasse il milione che avevano concordato.