L'amica di Sumru, Nilay, proverà l'abuso da parte di Halil nella puntata de La notte nel cuore di martedì 25 novembre: la donna mostrerà la denuncia presentata all'epoca alla polizia.

Le anticipazioni rivelano che non ci saranno più dubbi sull'abuso di Halil: Esat, Harica e Cihan si pentiranno di non aver creduto ciecamente alle parole di Sumru. Nilay, inoltre, racconterà che Nuh e Melek sono nati a casa sua e li ha tenuti tra le braccia da neonati.

La verità di Sumru trionferà a La notte nel cuore

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che la verità sull'abuso di Halil nei confronti di Sumru si confermerà con l'arrivo di Nilay.

La donna busserà a villa Sansalan appena tornerà dalla Germania e leggerà il messaggio che Sumru le aveva lasciato. Nilay sarà accolta da tutta la famiglia, ma cercherà in particolar modo Melek come le aveva chiesto la sua amica nel messaggio. "Sono la collega di Sumru, abbiamo lavorato ad Aksu", dirà Nilay, spiegando che Sumru l'ha cercata qualche settimana prima ma lei era all'estero. La donna rivelerà subito il motivo della sua visita a Melek, Harika, Esat e Cihan che si troveranno insieme in quel momento. "Sono qui a causa dell'orrore che le è capitato molti anni fa", dirà la donna, lasciando intendere che si tratta dell'abuso subito da Halil. Nilay spiegherà che in quel periodo era molto vicina a Sumru e ha vissuto con lei il dramma che le è capitato.

Nilay farà giustizia per Sumru

Nella puntata de La notte nel cuore in onda martedì 25 novembre, Nilay racconterà che Sumru è andata via da Aksu dopo il parto perché non riusciva a superare la violenza subita. "Tu e Nuh siete nati in casa mia - dirà la donna a Melek - sei stata tra le mie braccia". Nilay proseguirà dicendo che Sumru ha sofferto troppo e non riusciva a parlare con nessuno di Halil. "Era distrutta, non ha potuto fare altro che affidarvi a vostra nonna", dirà in lacrime. Nessuno metterà in dubbio le parole di Nilay, ma Cihan le spiegherà che Halil è tornato e sostiene di essere innocente. A questo proposito, Nilay mostrerà la denuncia che Sumru aveva fatto contro Halil e che poi aveva ritirato per paura di rovinare la vita ai suoi figli.

Tutti capiranno di aver commesso un errore imperdonabile dubitando di Sumru.

L'addio di Sumru alla sua famiglia dopo l'arrivo di Halil

Nelle puntate precedenti de La notte nel cuore, Halil è tornato da Melek e Nuh dopo anni di assenza. L'uomo ha preteso di riabbracciare i suoi figli come se nulla fosse accaduto e ha anche negato ogni violenza contro Sumru. Melek non ha creduto a una sola parola di suo padre, ma Nuh ha messo in dubbio giorno dopo giorno la versione di Sumru. Grazie alle abilità manipolatorie di Halil, Nuh si è convinto che Sumru ha mentito a tutti e ha abbracciato suo padre. Anche le certezze di Tahsin hanno iniziato a vacillare e questo ha ferito profondamente Sumru che dopo aver cercato Nilay per dimostrare la sua verità ha lasciato la città.