Hikmet incontrerà Halil nella 31ª puntata de La notte nel cuore di martedì 4 novembre: "Distruggeremo i Sansalan e Tahsin", gli dirà in maniera decisa.

Le anticipazioni rivelano che il padre di Melek e Nuh si presenterà alla villa da Hikmet mentre tutti saranno al matrimonio di Cihan. I due si rivedranno in un ristorante e sembreranno andare molto d'accordo nel progettare il loro piano. Nel frattempo, Cihan sarà arrestato per l'agguato di Tahsin, ma fortunatamente Sehrat confesserà di essere l'unico responsabile del tragico accaduto.

Nozze con arresto per Cihan e un ospite per Hikmet

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che i Sansalan staranno festeggiando il matrimonio di Melek e Cihan quando lo sposo sarà arrestato. Nel frattempo, alla villa, Hikmet preparerà dei panini per sé e per il suo nuovo ospite. La zia di Cihan incontrerà per la prima volta Halil, il padre di Melek e Nuh che aveva precedentemente contattato per telefono. L'uomo si presenterà con un mazzo di fiori e sembrerà subito colpito dall'aspetto di Hikmet che lo farà accomodare. I due ceneranno e si daranno appuntamento all'indomani, in un ristorante. Halil dirà che si è trovato subito bene in Cappadocia e Hikmet gli spiegherà che la sua famiglia vive lì da cinque generazioni.

La donna arriverà subito al sodo: "Dobbiamo stringere un accordo tra noi. Il mio nemico è la mia famiglia, dal primo all'ultimo". Hikmet ricorderà che, quando è stata cacciata di casa da suo padre Samet, non ha mosso un dito, quindi anche lui sarà nella lista nera. "Distruggeremo e cancelleremo i Sansalan e Tahsin" dirà "lui si è rivelato essere mio fratello". Hikmet non farà sconti a nessuno: "Non avrò pace fino a quando non li avrò distrutti". Halil la ascolterà con interesse: "Se sei con me sarai ricompensato", dirà ancora Hikmet, "se mi tradisci, io non ho più niente da perdere, ti ucciderò". L'uomo sorriderà divertito per la forza di Hikmet e la riempirà di complimenti: "Sei una donna meravigliosa".

La confessione di Sehrat e la libertà di Cihan

Nella 31ª puntata de La notte nel cuore di martedì 4 novembre, Halil sarà molto colpito da Hikmet. "Avevo visto dalle foto che eri una bella donna", dirà, "ma adesso scopro il tuo carattere e sei impressionante". La donna sarà lusingata da questi complimenti e stringerà la mano di Halil che le confermerà tutto il suo sostegno. Nel frattempo, i Sansalan dovranno affrontare i problemi giudiziari di Cihan, accusato ingiustamente di aver organizzato l'agguato a Tahsin. Harika sarà in pena per suo fratello, ma potrà contare sull'aiuto dell'avvocato Nazim che sarà molto presente anche per lei. L'uomo andrà a cena con Harika per non farle passare la serata da sola e tra i due nascerà una bella complicità.

Nel frattempo, Tahsin farà mente locale e capirà che Sehrat sta mentendo. L'uomo andrà subito alla polizia che metterà sotto torchio il detenuto fino a fargli ammettere il reato. Sehrat confesserà di aver sparato a Tahsin, ma preciserà che si è trattato di un errore. Cihan potrà tornare finalmente dalla sua famiglia e Tahsin sarà pronto a ristabilire la pace tra lui e Nuh.

La sconfitta di Hikmet e la voglia di riscatto

Nelle puntate precedenti, Tahsin è arrivato a villa Sansalan e ha cacciato tutta la famiglia, restituendo a Sumru la villa in cui ha vissuto per anni. Hikmet ha deciso di restare alla villa, ma le è stata concessa solo una stanza, con un'uscita di servizio e senza cucina. La donna si è accontentata, ma ha pensato di vendicarsi di sua cognata speronando la sua auto e lasciandola fuori strada senza alcun aiuto.

Successivamente, Hikmet ha pensato al suo piano finale e ha contattato Halil pur non conoscendolo. I due hanno iniziato a sentirsi e a pianificare il loro incontro. L'uomo non vede i suoi figli da molti anni e se ne è disinteressato dal momento in cui è entrato in prigione, contando sul fatto che sua madre avrebbe avuto cura di loro. Nuh e Melek hanno appreso da Sumru che sono nati da una violenza, quindi nessuno dei due ha intenzione di vedere o cercare suo padre.