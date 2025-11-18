Sevilay si farà assumere da suo fratello e lui tenterà di abusare di lei nella 37ª puntata de La notte nel cuore di domenica 23 novembre: la ragazza non gli dirà la sua vera identità.

Le anticipazioni rivelano che Nuh si metterà sulle tracce della sua amata e riceverà da Melek l'indirizzo in cui si trova. Il ragazzo, pur di correre da Sevilay, lascerà in sospeso i risultati delle analisi che ha fatto a causa dei suoi frequenti malori. Nuh salverà Sevilay dalla violenza ma Andac perderà la vita.

Nuh, vittima dell'ennesimo malore, andrà dal medico

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che mentre i Sansalan saranno al funerale di Samet, Sevilay proverà a scrivere una nuova pagina della sua vita.

Una volta arrivata a Istanbul, la ragazza si metterà alla ricerca di suo fratello. Come confiderà a una sua amica, Sevilay non avrà intenzione di rivelare la sua identità, perché prima vorrà vedere che tipo di persona è Andac. La ragazza, quindi, si recherà da lui in ufficio per sostenere un colloquio di lavoro. Lui la farà accomodare nel suo studio e sarà colpito dall'entusiasmo della ragazza. "Sono molto felice di conoscerti", dirà Sevilay destando qualche dubbio in Andac che le chiederà il motivo di tanta agitazione. Lei spiegherà che le piace molto lavorare e riuscirà a dissipare ogni sospetto. Andac non farà aspettare molto Sevilay e deciderà di assumerla subito per metterla alla prova e le dirà che può iniziare anche da quel momento.

L'uomo mostrerà l'ufficio alla sua nuova assistente e la avvertirà del fatto che ci sarà molto da fare. Nel frattempo, Nuh si metterà alla ricerca della sua amata e chiederà notizie a Nazim. Il ragazzo farà moltissima fatica a trattenere la rabbia quando l'avvocato gli dirà che non può rivelargli dove si trova il fratello di Sevilay. Nazim rispetterà il volere della ragazza e spiegherà a Nuh che gli darà le informazioni solo se lei o Cihan gli daranno il permesso. La tensione tra i due sarà palpabile a La notte nel cuore, ma, alla fine, Nuh riuscirà a controllarsi. Appena uscirà dall'ufficio, il ragazzo avrà un altro malore e deciderà di andare dal medico come gli era stato consigliato dalla psicologa.

Melek dirà a Nuh dove si trova Sevilay

Nella 37ª puntata de La notte nel cuore di domenica 23 novembre, Nuh spiegherà al dottore tutti i sintomi degli ultimi giorni. Il medico lo sottoporrà subito ad una tac e gli dirà che presto gli daranno i risultati. Nel frattempo crescerà la preoccupazione per Silvilay che non risponderà al telefono. Melek, in ansia per la sua amica, andrà da Nazim e gli chiederà notizie a riguardo. L'avvocato le racconterà della visita di Nuh e Melek si farà dare da Cihan il permesso per ottenere l'indirizzo del fratello di Sevilay. La ragazza telefonerà a Nuh per dargli l'importante informazione: "Lo faccio solo perché sono preoccupata per Sevilay", dirà a suo fratello.

Melek sarà ancora arrabbiata con lui perché ha rinnegato la versione di Sumru sull'abuso, ma non ci sarà tempo per questo. Appena riceverà l'indirizzo, Nuh correrà a cercare la sua amata, lasciando in sospeso i risultati delle analisi a cui si è sottoposto. Sevilay dovrà restare in ufficio fino a tardi come le chiederà Andac, ma le cose prenderanno una piega davvero preoccupante. Il fratello di Sevilay, infatti, inizierà a farle delle avances e si avvicinerà a lei, sempre più insistente. La ragazza a quel punto gli rivelerà di essere sua sorella, ma lui non le crederà e perderà la pazienza, provando ad abusare di lei. In quel momento arriverà Nuh che salverà Sevilay dalla violenza. Andac, però, precipiterà dalla finestra e perderà la vita.

Nuh e Sevilay: la fine di un amore a La notte nel cuore

Nelle puntate precedenti de La notte nel cuore, tra Nuh e Sevilay è finita da tempo. La ragazza non ha potuto tollerare le scenate di rabbia e gelosia del suo fidanzato e lo ha lasciato dicendo di avere paura di lui. Sevilay ha potuto contare sul sostegno di Melek e Nihayet, ma non tutta la famiglia si è stretta attorno a lei. In particolare, Harika ha iniziato a far sentire Sevilay come un peso per tutta la famiglia e le ha ricordato che viveva in quella casa senza essere una Sansalan. Harika ha accusato Sevilay di essere una parassita e questo atteggiamento l'ha sfinita a tal punto che ha deciso di andarsene. In preda alla delusione, Sevilay ha scritto una lettera di addio ai suoi cari e ha lasciato la villa senza parlarne con nessuno.

L'atteggiamento di Harika ha fatto infuriare tutti e anche Nazim è stato molto deluso dallo scoprire questo suo lato insensibile. L'avvocato, dopo aver saputo che Harika aveva insultato e cacciato Sevilay, ha deciso di lasciarla.