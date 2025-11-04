Nel nuovo appuntamento serale de La notte nel cuore, in onda su Canale 5 domenica 9 novembre 2025, Bunyamin (Bulent Polat) si getterà tra le braccia della domestica Turkan, non riuscendo a resistere alla tentazione tradendo di fatto la moglie Canan (Gözde Cığacı).

Cihan (Burak Tozkoparan) invece scatenerà la reazione dura di Esat (Genco Ozak), il quale non accetterà il suo avvicinamento a Tahsin (İlker Aksum).

Cihan viene scagionato, Melek respinge suo padre Halil

Dopo essere stato scagionato, Cihan affronterà Nuh (Aras Aydin) insieme a Tahsin per mettere fine alla guerra tra le loro famiglie, una volta per tutte.

Nel corso di una cena di riconciliazione, Esat si infurierà con Cihan per essersi schierato dalla parte di Tahsin e se ne andrà via di casa. Nuh farà sapere a Tahsin e alla madre Sumru (Ece Uslu) di essersi recato da uno psichiatra per farsi curare, seguendo così il loro consiglio. Di recente, il ragazzo è stato in procinto di uccidere Hikmet e ha picchiato Cihan, a causa della gelosia nei confronti della fidanzata Sevilay (Leyla Tanlar).

Melek respingerà suo padre Halil (Erkan Bektaş), nel peggior modo possibile, quando si presenterà nella sua clinica con l’intento di recuperare il loro rapporto.

Canan sospetta del marito Bunyamin

Bunyamin si lascerà andare alla passione con Turkan, incontrandola in segreto in un hotel.

I due intraprenderanno una relazione clandestina e Canan comincerà ad avere dei sospetti sulla fedeltà del marito.

Successivamente, Sumru ricorderà dei momenti della sua infanzia durante un picnic con Tahsin.

Riepilogo sull’arrivo di Halil in Cappadocia

A seguito dell’arresto di Cihan con l’accusa di essere stato coinvolto nell’agguato a Tahsin, Hikmet (Esra Dermancıoğlu) si è messa alla ricerca di Halil, il padre biologico dei gemelli Nuh e Melek. L’obiettivo della donna è stato quello di trovare un alleato per distruggere i suoi nemici e rovesciare gli equilibri di potere nella famiglia. In precedenza, Sumru aveva sconvolto Melek e Nuh rivelando loro di essere il frutto di una violenza subita proprio dall’ex Halil, motivo che l'ha spinta ad allontanarsi dalla famiglia e a custodire un doloroso segreto per anni.

Tuttavia, la versione di Sumru non ha convinto Nuh, solo per averla vista in una vecchia foto sorridente al fianco di Halil. Samet, invece, ha cacciato dalla sua villa Sumru per averle tenuto nascosto di essere la madre dei due gemelli, rompendo ogni legame con lei.