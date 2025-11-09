Hikmet e Halil si lasceranno andare alla passione nella puntata de La notte nel cuore di martedì 11 novembre: lui dichiarerà di essersi subito innamorato. Le anticipazioni rivelano che Hikmet suggerirà ad Halil di concentrarsi su Nuh che è il più fragile della famiglia. Il consiglio della donna sembrerà efficace: l'uomo incontrerà i suoi figli e dirà di non aver mai abusato di Sumru. I due non gli crederanno, ma quando Halil si punterà l'arma contro, la certezza di Nuh inizierà a vacillare.

La versione di Halil: Sumru ha inventato l'abuso

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che il ritorno di Halil sconvolgerà la vita di Melek. La ragazza, infatti, si troverà faccia a faccia con suo padre che andrà a trovarla al suo studio come se il tempo non fosse passato.

La reazione di Melek sarà furiosa: la ragazza chiederà ad Halil di andare via subito e gli rinfaccerà di aver abbandonato lei e Nuh quando erano piccoli. L'uomo proverà a farsi perdonare e quando capirà che sua figlia lo odia soprattutto per la violenza nei confronti di Sumru negherà tutto. Halil sembrerà sentire per la prima volta dell'abuso e sarà dispiaciuto e scandalizzato per la grossa calunnia che la sua ex ha inventato per screditarlo. L'uomo sarà costretto ad andare via dall'ufficio di Sumru e incontrerà Hikmet. A lei, Halil racconterà la sua versione dei fatti e spiegherà che, probabilmente, Sumru ha inventato di essere stata abusata per poter abbandonare Nuh e Melek alla ricerca di fortuna nella Cappadocia.

Hikmet ripenserà al modo in cui Sumru ha conosciuto suo fratello Samet e crederà ciecamente alla versione di Halil, convincendosi che adesso la donna abbia puntato Tahsin per i soldi e il potere. Hikmet proporrà a Halil un piano per sconfiggere Sumru partendo dall'allontanarla dai figli appena ritrovati. La donna confiderà al suo nuovo amico che Nuh è l'anello debole della famiglia, perché è fragile e vulnerabile: Halil dovrà concentrarsi su di lui. Nel frattempo, Melek e suo fratello decideranno, almeno per il momento, di non dire nulla a Sumru del ritorno del loro padre e si metteranno a cercarlo per affrontarlo.

Nuh colpito dall'incontro con suo padre

Nella puntata de La notte nel cuore di martedì 11 novembre, Hikmet e Halil andranno a cena e la loro intesa sarà sempre più evidente.

Ad unire i due non sarà soltanto l'obiettivo comune di distruggere i Sansalan, ma anche una grande complicità. Hikmet si aprirà con Halil e gli confiderà che tutti gli uomini della sua vita, suo padre, suo fratello e il suo ex marito, l'hanno ferita. Lui la consolerà e le dichiarerà subito amore, anche se Hikmet non avrà intenzione di parlare di sentimenti. Dopo la cena, però, Halil e la donna si lasceranno andare alla passione. L'indomani, Halil incontrerà Nuh e Melek per ribadire loro la sua innocenza e sarà pronto a puntarsi un'arma contro pur di convincerli. La convinzione di Halil farà vacillare le certezze di Nuh, proprio come aveva previsto Hikmet.

Himet e Halil: la nuova coppia diabolica de La notte nel cuore

Nelle puntate precedenti de La notte nel cuore, Cihan e Melek si sono sposati e hanno riportato la pace tra le due famiglie. Hikmet, tuttavia, non ha voluto saperne e da quando ha perso villa Sansalan tutto ciò che desidera è la vendetta. La perfida zia di Cihan è riuscita a contattare Halil, il padre di Nuh e Melek per studiare con lui un piano che possa distruggere la sua famiglia e Sumru. Halil si è presentato alla villa mentre il resto dei Sansalan erano alla cerimonia di nozze di Cihan. Tra i due c'è stata subito simpatia, anche perché entrambi non hanno più niente da perdere. La pace, appena conquistata, quindi, ha i giorni contati per tutti.