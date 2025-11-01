Sehrat confesserà di essere il responsabile dell'agguato a Tahsin nella puntata de La notte nel cuore di martedì 4 novembre: "Ho sparato io a Tahsin, è stato un incidente", dirà in lacrime al pubblico ministero.

Le anticipazioni rivelano che la guardia del corpo di Tahsin racconterà che la sera dell'agguato lui ha seguito il suo capo per proteggerlo. Emergerà che quando l'uomo si è fermato in un bosco, però, Sehrat lo ha scambiato per un malvivente e ha fatto fuoco contro di lui. La guardia del corpo spiegherà agli inquirenti di aver messo in scena l'agguato sparando contro i finestrini dell'auto per sviare i sospetti su di lui.

L'arresto di Cihan il giorno delle nozze

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Sehrat sarà costretto a confessare di aver sparato contro Tahsin. Tutto avrà inizio quando Sumru, per caso, vedrà il braccio destro del suo compagno con l'arma incriminata. L'uomo, in videochiamata, cercherà di vendere la pistola per 10 mila dollari ad uno dei suoi contatti. Sumru farà finta di niente ma correrà alla polizia per denunciare il fatto, visto che durante le indagini non è stata trovata l'arma dell'agguato a Tahsin. Sehrat sarà subito arrestato e portato in caserma, ma per discolparsi dichiarerà che è stato Cihan ad organizzare tutto. Durante il matrimonio di Melek e Cihan, lo sposo sarà arrestato con la grave accusa di tentato omicidio nei confronti di Tahsin.

Tutti resteranno senza parole e l'unico che crederà alla colpevolezza di Cihan sarà Nuh che non perderà occasione per screditarlo davanti a Melek e Sumru. Mentre Cihan sarà in carcere, Tahsin chiederà al commissario cosa sia successo e quando verrà a sapere che le accuse vengono da Sehrat inizierà ad insospettirsi. Quando tornerà a casa, l'uomo ricorderà gli strani atteggiamento della sua guardia del corpo dopo l'agguato e correrà dalla polizia: "Sehrat sta mentendo", dirà, certo di non sbagliarsi. Il detenuto sarà messo sotto torchio dagli inquirenti fino a quando non confesserà tutto.

L'interrogatorio che darà una svolta alle indagini

Nella puntata de La notte nel cuore di martedì 4 novembre, il procuratore incastrerà Sehrat.

"Tahsin ha ricordato tutto", dirà il pubblico ministero, "Game over". La guardia del corpo, a quel punto, racconterà come sono andate le cose la sera dell'agguato. Sehrat spiegherà che Tahsin era diretto dagli Sansalan e lui lo aveva seguito perché era preoccupato per la sua incolumità. La guardia del corpo continuerà il suo racconto dicendo di aver visto la macchina di Tahsin fermarsi vicino al bosco e di essere sceso per controllare che stesse bene. "Nella foresta era buio", spiegherà, "L'ho scambiato per un malvivente e ho sparato io a Tahsin". Sehrat dirà che pensava di aver tolto la vita al suo capo e per paura ha messo in scena un agguato, "Si è trattato di un incidente". "Ho sparato contro i finestrini dell'auto e ho sistemato Tahsin nell'abitacolo" dirà in lacrime.

Sehrat si troverà faccia a faccia con Tahsin e non avrà il coraggio di guardarlo negli occhi.

La breve tregua per Tahsin e i Sansalan

Nelle puntate precedenti, Cihan e Melek sono stati in grado di stabilire la pace tra le due famiglie per potersi sposare senza incomprensioni. Tahsin e Samet si sono incontrati e hanno deciso di non farsi più la guerra: in cambio della pace, Tahsin ha promesso di non togliere più la villa ai Sansalan e ha chiesto a Samet di concedere il divorzio a Sumru. Tutto sembrava procedere per il meglio, tanto che le due famiglie avevano organizzato una cena per dare inizio a una nuova vita. Mentre erano tutti a tavola ad aspettare l'arrivo di Tahsin per iniziare a mangiare, Nuh ha ricevuto una telefonata. Era Sehrat che lo avvisava di aver trovato Tahsin in fin di vita nel bosco. La guerra è tornata in famiglia, perché Nuh e Sumru hanno subito pensato che Samet o Hikmet avessero architettato tutto.