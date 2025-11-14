Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, in onda su Canale 5, durante la rimozione del tumore al cervello, Nuh collasserà mentre il dottor Selim starà decidendo se fermare l’intervento: la pressione crollerà, il monitor segnerà linea piatta e l'équipe inizierà le manovre d’emergenza. Dopo interminabili secondi, un ritorno improvviso del battito riporterà Nuh alla vita, lasciando i medici attoniti e la famiglia in lacrime fuori dalla sala.

Nuh sceglierà l’intervento nonostante i rischi altissimi

Nuh deciderà di sottoporsi all'intervento per la rimozione del tumore al cervello, anche se i medici gli diranno che sarà un percorso difficile da affrontare e che la probabilità di riuscita è solo del 40%.

Gli consiglieranno come cura alternativa la chemio e la radioterapia, ma lui non vorrà costringere Sevilay a stargli accanto in questa lunga battaglia in ospedale, preferirà operarsi e togliersi il problema, nonostante sappia che la situazione non è per niente facile.

Entrerà in quella sala operatoria con lo spirito da combattente e la sua famiglia non vedrà l'ora che questo incubo finisca. Tuttavia, le cose si presenteranno più difficili del previsto.

La situazione clinica precipiterà durante l’intervento

Durante l'intervento estremamente delicato, il dottor Selim si troverà a fronteggiare una situazione sempre più critica. I parametri di Nuh inizieranno a peggiorare e il chirurgo, valutando il rischio, riterrà necessario interrompere la procedura per evitare conseguenze irreversibili.

L’équipe si chiederà se sia necessario mettere in pericolo la vita di Nuh per proseguire con l'intervento, ma proprio in quel momento accadrà un imprevisto: il confronto sarà bruscamente interrotto dall’improvviso crollo del polso di Nuh. In pochi istanti il cuore del paziente smetterà di battere e la sala operatoria piomberà nel panico.

L’inaspettata ripresa riporterà la speranza

Melek, in attesa nella sala d'aspetto, avrà come una sorta di sesto senso e si mostrerà sconvolta e ripeterà che al fratello sta accadendo qualcosa di brutto: la tensione salirà vertiginosamente e per qualche secondo si temerà il peggio.

Poi accadrà l’imprevedibile: il battito di Nuh riprenderà. I valori vitali inizieranno a risalire fino a stabilizzarsi, lasciando l’intera équipe sorpresa e sollevata.

La crisi sarà superata. I medici riconosceranno che Nuh ha scampato un pericolo gravissimo e ringrazieranno il cielo per l’esito favorevole.

Verrà quindi ordinato di abbassare il lettino e completare la fase finale dell’intervento, mentre la tensione accumulata svanirà lentamente dopo quei lunghissimi minuti di paura.