Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Esma affronterà Esat con parole che spezzeranno ogni legame tra loro. Dopo essere tornato a casa con i domiciliari, Esat proverà a riavvicinarsi alla moglie, ma lei lo fermerà con durezza. “Non farlo, Esat. Non voglio”, dirà, mentre lui tenterà di giustificarsi parlando d’amore. Esma, però, non si lascerà più ingannare e gli rinfaccerà tutto il male subito: “Mi hai sequestrata mentre ero incinta, capisci?”. Sarà un momento di rottura definitiva, in cui Esma sceglierà la libertà, lasciando Esat solo con il peso della sua colpa.

Esma non si lascerà più ingannare

Dopo essere uscito dal carcere e messo con i domiciliari, con l'accusa di aver sequestrato Esma, Esat proverà in tutti i modi a riconquistarla, ma non sarà facile. Un giorno la vedrà da sola nel giardino di casa e proverà a parlarle. Quando Esat cercherà di avvicinarsi, stringendola in un abbraccio improvviso, Esma lo respingerà con freddezza. “Non farlo, Esat. Non voglio”, dirà, mentre lui tenterà di giustificarsi: “Non è una cosa brutta, ti sto solo mostrando affetto”. Ma Esma non cadrà più nei suoi giochi. Gli rinfaccerà di essere arrivato troppo tardi: “Dovevi farlo prima che io vedessi il tuo vero volto”. Sarà un momento di rabbia e liberazione, in cui la donna metterà finalmente fine a un legame che le ha portato solo dolore.

'Hai fatto rapire tua moglie incinta, come posso fidarmi di te?'

Esat cercherà di difendersi, giurando di amarla davvero: “Io ti amo, Esma”. Ma lei lo zittirà con parole durissime: “Non osare. Non dire nemmeno che mi ami. Se fossi pioggia, non irrigheresti mai il campo di nessuno”. Con voce ferma, gli rinfaccerà le sue colpe, ricordandogli di aver fatto rapire la propria moglie incinta per salvare un’altra donna. “Come potrei credere a un uomo così?”, gli dirà, mentre Esat, ferito, cercherà di convincerla che vuole solo crescere insieme il loro bambino.

L’addio definitivo

Esma non cederà. Gli imporrà una condizione impossibile: “Prima convincerai tutti – tua madre, tua nonna, tuo fratello Cihan, persino Tahsin – che sei cambiato.

Poi non tu, ma Cihan verrà da me e mi dirà che ti ha perdonato. Solo allora forse… potrei pensarci, fino ad allora non ti darò pace”. Di fronte a quella richiesta, Esat resterà in silenzio. Esma lo guarderà per l’ultima volta, ormai decisa: “Una mattina mi sono svegliata e ho visto chi eri davvero. Non ti voglio più”.

Prima di andarsene, aggiungerà una frase che colpirà Esat come una lama: “Se solo avessi un briciolo di coscienza, ti dispiacerebbe per tua madre Sumru. Ma tu pensi solo a te stesso”. Esma farà riferimento al fatto che Sumru è scappata dalla Cappadocia a causa delle calunnie del suo ex, Halil. E mentre Esma si allontanerà, Esat capirà che ha perso tutto: “Hai ragione. Io sono il più grande fallimento di mia madre e la tua più grande delusione”.