Nelle prossime puntate turche de La notte nel cuore, il giorno del processo a Esat, Hikmet e Halil arriverà con una svolta decisiva: il giudice, dopo aver esaminato la registrazione consegnata da Cihan alla procura, ordinerà la custodia cautelare in carcere per tutti e tre, ritenendoli coinvolti nel sequestro di Esma e nella truffa milionaria ai danni di Cihan. Il tribunale disporrà l’arresto immediato dei sospettati e, nello stesso provvedimento, emetterà anche un ordine di cattura per Tufan Taşdoğan, che verrà ricercato dalle autorità.

Il giorno del processo definirà le misure cautelari

Un ordine di cattura verrà emesso per Tufan Taşdoğan

Oltre a loro, il tribunale emetterà un ordine di cattura nei confronti di Tufan Taşdoğan, ai sensi dell’articolo 199 del CMK.

La polizia riceverà il mandato e partirà immediatamente la ricerca. Una volta trovato, Tufan verrà portato davanti allo stesso giudice che sta seguendo il caso Şansalan, aprendo così un nuovo fronte di tensione.

Le decisioni verranno comunicate tramite un provvedimento ufficiale che confermerà, ancora una volta, come la situazione giudiziaria stia precipitando. Le accuse saranno pesanti e il rischio di una condanna definitiva diventerà più concreto che mai.

La registrazione acquisita dalla procura chiarirà le responsabilità

La prova decisiva per l'arresto dei tre arriverà dalla registrazione della telefonata che Cihan ha inviato al procuratore: un audio in cui Esat e Hikmet si accuseranno a vicenda, rivelando tutto ciò che finora avevano tentato di nascondere.

Esat proverà a ribaltare la situazione chiedendo con voce tremante: "Pensi di dirgli che abbiamo pianificato tutto insieme? Hai prove?". Ma Hikmet, senza più paura, rilancerà con una confessione devastante: "Sì, lo dirò. Abbiamo fatto rapire Esma insieme! E se non prendevi tu quei soldi li avremmo divisi". Nel crescendo della lite, Esat getterà sul tavolo la verità più pericolosa: "Dirai anche che sei stata tu a far venire Halil in Cappadocia per rovinare mia madre?". "Lo dirò!", urlerà Hikmet, senza sapere che ogni parola verrà registrata e usata contro di lei. Sarà questa registrazione a dare al giudice la base per disporre l’arresto immediato di Esat, Hikmet e Halil.