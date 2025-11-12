Nei prossimi episodi de La notte nel cuore, Canan (Gözde Cigaci) sarà vittima di una truffa orchestrata da Halil (Erkan Bektaş), il quale si servirà della complicità di un finto banchiere per ingannarla.

Cihan (Burak Tozkoparan), invece, verrà ferito al posto della fidanzata Melek (Hafsanur Sancaktutan), quando accorrerà in suo aiuto.

Canan svuota il conto bancario del marito Bunyamin

Dopo essere arrivato in Cappadocia su richiesta di Hikmet, Halil, l’ex di Sumru, inizierà a corteggiare Canan. Per iniziare, Halil stringerà un’alleanza con Hikmet e negherà di aver abusato di Sumru in passato.

Intanto, Bunyamin comincerà a trascurare la moglie Canan dopo averla tradita con Turkan.

A quel punto, Halil riuscirà a conquistare facilmente Canan e le farà conoscere un suo amico, che parlerà di un affare e si fingerà un banchiere. Non appena Canan crederà di investire 500.000 lire, Hikmet assisterà alla scena senza farsi vedere e sarà soddisfatta. Canan cadrà in una trappola: svuoterà il conto in banca del marito Bunyamin con la convinzione di fare un investimento fruttuoso.

Cihan finisce in ospedale, Melek partorisce la sua bambina

A catturare l’attenzione sarà anche Melek, la quale rischierà la vita, proprio dopo essere entrata in crisi con Cihan a causa di Peri, l’ex fidanzata di suo marito.

Melek sarà coinvolta in una rapina in una gioielleria, visto che dei malviventi punteranno un’arma contro di lei. A mettere in salvo Melek ci penserà Cihan, facendole da scudo con il proprio corpo. Dopo aver ricevuto un proiettile in pieno petto, Cihan verrà ricoverato d’urgenza in ospedale e verserà in condizioni critiche.

Per fortuna, Cihan sarà fuori pericolo di vita non appena si risveglierà e Melek deciderà di perdonarlo. Successivamente, Melek e Cihan diventeranno genitori per la nascita della loro bambina, invece Sumru sposerà Tahsin.

Riepilogo sul matrimonio di Melek e Nuh

Dopo aver scoperto che Melek aspetta un figlio da lui, Cihan l’ha fatta scagionare. A seguito di diversi scontri, Melek e Cihan sono tornati a essere una coppia, superando le difficoltà e il risentimento delle rispettive famiglie.

Melek e Cihan si sono sposati, nonostante l’opposizione di Nuh e dei Sansalan. Durante i festeggiamenti del lieto evento, però non è mancato un imprevisto: Cihan è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio di Tahsin, il quale di recente è stato vittima di un agguato. L’imprenditore era stato ritrovato ferito e in fin di vita nel bosco, dopo essere scomparso. A seguito dell’arresto di Cihan, Tahsin ha cominciato a sospettare del suo fidato collaboratore Serhat, che messo alle strette ha ammesso di averlo sparato per errore.