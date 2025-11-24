Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Melek vivrà uno dei momenti più devastanti: scoprirà che suo fratello Nuh è affetto da un tumore al cervello. Dopo un improvviso svenimento davanti a tutta la famiglia, il giovane verrà portato d’urgenza in ospedale, dove i suoi tentativi di minimizzare il malore faranno solo aumentare la tensione. Sarà Sevilay, messa alle strette dalle domande di Melek e Tahsin, a rivelare ciò che ha nascosto per giorni: Nuh è seguito da un medico personale perché ha ricevuto una diagnosi grave. La notizia colpirà Melek come un colpo al cuore, aprendo una fase drammatica che coinvolgerà tutti.

Nuh crolla davanti alla famiglia

Dopo il malore improvviso che colpirà Nuh davanti a tutta la famiglia, ci sarà la corsa in ospedale. È svenuto davanti a tutti, gettandoli nel panico. Lui proverà a tranquillizzarli, ma loro capiranno subito che sta nascondendo qualcosa.

"Che c’è, mamma? Sto bene. Non dovete preoccuparvi, davvero. Tranquilli", dirà, ma Sumru non sarà per niente serena: "Figlio mio, ma come puoi dire una cosa del genere? Una persona non sviene senza motivo".

Nuh proverà a sorvolare, ma Melek incalzerà: "Se stai così bene, allora perché Sevilay ha detto a mamma che la situazione è grave?". "Melek, calmati, non è niente, forse ho saltato un pasto. Mi sarà calata la pressione", risponderà lui.

Tahsin scuoterà la testa, nervoso: "Ma ti rendi conto che sei arrivato qui in ambulanza? In ambulanza, Nuh! Lo capisci, vero?".

Quando emergono i primi sospetti

Sumru chiederà: "Tahsin, hai parlato con il dottore?". “Con l’assistente. Pare che Nuh abbia un suo medico personale. L’hanno già chiamato, sta arrivando", dirà Tahsin, lasciando tutti di stucco. "Un tuo medico personale? Ma da quando? E noi non ne sappiamo niente?", dirà Melek arrabbiata. "Sto impazzendo. Parla! Prima che mi metta a urlare per davvero".

Tuttavia, Nuh sembrerà non voler farne una tragedia: "Melek, non è niente di grave. Posso alzarmi un attimo?". "Alzarti? Vuoi svenire di nuovo?", lo rimprovereranno tutti insieme. Sevilay gli afferrerà il viso con le mani tremanti: "Ti rendi conto di quanto ci hai spaventati?

Dimmi la verità almeno adesso. Hai sbattuto la testa quando sei caduto?". "No, amore, niente… davvero", risponderà lui.

Sevilay rompe il silenzio

Sevilay rimarrà muta e questo farà esplodere Nihayet: "Sevilay, per favore. Devi dirci qualcosa. Lui continua a evitarci. Che cos’ha?". Sevilay non riuscirà più a trattenere il segreto di Nuh. "Lo dici tu o lo dico io?", dirà rivolgendosi a Nuh e lui, solo muovendo il capo, le darà il permesso per rivelare una verità devastante.

Sevilay sospirerà, la voce cederà mentre guarderà tutti negli occhi, soprattutto Melek, l'altra metà di Nuh: "Ha un tumore al cervello". Tutta la famiglia resterà sconvolta, soprattutto Melek: il solo pensiero di poter perdere il fratello per sempre la farà rabbrividire.