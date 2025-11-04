Nelle nuove puntate de La notte nel cuore, Cihan (Burak Tozkoparan) entrerà in crisi con la moglie Melek (Hafsanur Sancaktutan) a causa di Peri, una ragazza con cui è stato fidanzato in passato.

Arriva Peri in Cappadocia

In Cappadocia arriverà Peri, che si rivelerà essere l’ex fidanzata di Cihan. La loro storia d’amore giunse al termine quando Cihan fece ritorno in Turchia, invece Peri decise di rimanere in Germania. Ben presto, la ragazza tornerà nel suo paese di origine per motivi di lavoro, ma sin da subito dimostrerà di non aver mai smesso di amare Cihan e vorrà riconquistarlo, nonostante sia a conoscenza che oltre a essere sposato con Melek, diventerà padre.

Nel contempo, quest’ultima crederà che Peri sia una vecchia amica del marito Cihan.

Con il passare dei giorni, Melek avrà dei sospetti su Peri, così chiederà delle spiegazioni a Cihan, il quale continuerà a nasconderle che hanno avuto una relazione in passato.

Nuh e Sevilay si sposano, Cihan ricattato dalla sua ex fidanzata Peri

Il giorno del matrimonio di Nuh e Sevilay, Peri prenderà parte alla cerimonia dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Durante i festeggiamenti, la ragazza costringerà Cihan a seguirla in bagno, altrimenti dirà a Melek che è la sua ex.

A quel punto, Peri tenterà di baciare Cihan proprio mentre Melek li sta guardando, così la donna crederà di essere stata tradita. Nonostante Cihan cercherà di spiegarle la situazione, Melek si rifiuterà di ascoltarlo, essendo molto delusa.

A quel punto Peri sarà soddisfatta per ciò che ha fatto, mentre Nuh e Sevilay partiranno per la luna di miele dopo essersi finalmente sposati.

Infine Hikmet continuerà a minacciare suo nipote Esat.

Riepilogo: Melek e Cihan sono tornati insieme

Negli episodi precedenti, dopo aver scoperto che Melek gli ha nascosto di aspettare un figlio da lui, Cihan ha ritrattato la propria dichiarazione facendola scagionare. Tuttavia, Melek si è mostrata ancora fredda, durante il confronto con Cihan. La reazione di quest'ultimo è stata durissima, visto che ha minacciato di sottrarle il bambino. Dopo aver fatto un sogno, Cihan si è scusato con Melek, ma non è riuscito a convincerla a tornare con lui.

A seguito di un litigio con il padre Samet, Cihan ha deciso lasciare la Cappadocia e ha dichiarato i propri sentimenti a Melek in una lettera.

Proprio quando Cihan era in procinto di partire, suo padre Samet ha avuto un incidente stradale. Quando si sono rivisti in maniera casuale in ospedale, Cihan e Melek non sono riusciti a trattenere i loro sentimenti e si sono riconciliati.