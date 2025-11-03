Brutte notizie in arrivo per Nuh che, nelle prossime puntate de La Notte nel cuore, scoprirà di avere un tumore al cervello. La diagnosi arriverà dopo svariati episodi preoccupanti che lo vedranno perdere i sensi senza un motivo apparente e ad avere frequenti mal di testa. Il ragazzo deciderà, almeno per il momento, di non dire nulla della sua malattia ai familiari. L'unica a conoscenza della verità sarà Sevilay.

Brutte notizie per Nuh: il medico gli diagnostico un tumore al cervello

Da tempo Nuh soffre di frequenti mal di testa che gli procurano anche dei malori come quello che lo ha visto addormentarsi alla guida dell'auto.

Preoccupato per la sua salute, nelle prossime puntate della soap, il ragazzo deciderà di rivolgersi ad un medico per capire cosa gli sta succedendo. Dopo essere stato sottoposto ad alcuni esami clinici, Nuh scoprirà di avere un tumore al cervello. Una notizia che gli pioverà addosso come un macigno. Il giovane deciderà di non rivelare nulla alla famiglia per non farli preoccupare.

Solo Sevilay è al corrente del tumore

Solo Sevilay sarà al corrente della diagnosi di Nuh e sarà molto spaventata. La giovane, da poco riconciliatasi con il fidanzato, parlerà con il medico per capirne di più. Il dottore le spiegherà che la situazione di Nuh è grave e che bisognerà intervenire urgentemente visto che la massa tumorale si trova in una posizione delicata e di difficile intervento.

Nuh cercherà di prendere tempo ma con il passare dei giorni la situazione peggiorerà. A seguito di un ulteriore svenimento, Nuh verrà portato in ospedale dove verrà raggiunto da Sumru e dagli altri familiari. Sarà in questa occasione che tutta la famiglia verrà a conoscenza delle reali condizioni di Nuh. Tashin chiamerà uno specialista dalla Germania che, purtroppo, confermerà ciò che Sevilay sapeva già, ovvero che il tumore è molto aggressivo e che se non si interviene subito, potrebbe causare la morte di Nuh. Nonostante il rischio di insuccesso sia molto elevato, il figlio di Sumru accetterà di essere operato al cervello.

La Notte nel cuore conquista 2,4 milioni di telespettatori

Con una media di oltre 2,4 milioni di telespettatori a puntata e uno share tra il 16 e il 17%, la serie Tv ambientata in Cappadocia si conferma come uno dei programmi più amati dal pubblico di Canale 5.

Per questo motivo, Mediaset ha deciso di proseguire anche per le prossime settimane, con la messa in onda della serie sia il martedì che la domenica. Un doppio appuntamento settimanale molto apprezzato dagli utenti, come si evince dai dati di ascolto più che soddisfacenti fatti registrare da questo sceneggiato turco sin dal suo debutto su Canale 5 avvenuto lo scorso 25 maggio.