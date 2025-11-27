Nelle nuove puntate de La notte nel cuore, dopo ore in terapia intensiva, Sumru temerà il peggio per Nuh e, vedendo il medico uscire in fretta, gli chiederà sconvolta: “Mio figlio è morto?”. La risposta cambierà tutto: Nuh si è svegliato ed è fuori pericolo.

Ore di angoscia per la famiglia di Nuh: dopo l’intervento al cervello, il ragazzo lotterà nelle prime ore decisive in terapia intensiva

Saranno ore concitanti quelle che vivrà la famiglia di Nuh, dopo che il ragazzo uscirà dalla sala operatoria. La rimozione del tumore al cervello non è stata affatto semplice e i medici per un attimo, durante l'intervento, hanno anche pensato di gettare la spugna e di non proseguire, vista la difficoltà relativa alla posizione delicata in cui si trovava la massa tumorale.

Nuh è andato anche in arresto cardiaco, ma l'intervento provvidenziale dei medici gli ha salvato la vita. Tuttavia, nonostante la buona riuscita dell'operazione, i medici avvertiranno la famiglia che il decorso post-operatorio procederà a tappe. Al momento, Nuh si trova in terapia intensiva e le prime ore saranno cruciali, anche perché dovranno attendere il risveglio per capire se il ragazzo è uscito in maniera indenne dall'operazione, senza riportare danni.

Nuh finisce in coma: in ospedale arrivano le lettere che il ragazzo ha scritto a tutta la famiglia prima dell’operazione

Nuh sarà in coma e verrà trasferito nel reparto di terapia intensiva. La famiglia potrà stargli vicino solamente attraverso il vetro che separa la camera dalla sala d'attesa.

Saranno ore di grande ansia, anche perché tutti temeranno che da un momento all'altro possa accadere il peggio.

In questo arco temporale, però, le sorprese non mancheranno. Tahsin ed Esat, dopo essersi recati per un attimo a casa, torneranno in ospedale con un mazzo di lettere: sono state tutte scritte da Nuh prima di entrare in sala operatoria e sono destinate a ogni componente della sua famiglia. Avrà delle belle parole per tutti: chiederà perdono a Esat e Harika, sarà riconoscente nei confronti di Tahsin ed esprimerà tutto il suo affetto e amore a Sumru, Nihayet, Melek e Sevilay.

Il medico irrompe nella stanza: Nuh apre gli occhi e la famiglia esplode di gioia dopo l’attimo di terrore

Mentre i suoi cari saranno intenti a leggere le lettere, il medico si precipiterà in stanza con una certa urgenza.

Non darà nemmeno retta ai familiari di Nuh quando, quasi in coro, gli chiederanno che cosa stia succedendo. Entrerà e controllerà gli occhi di Nuh con la penlight. Appena il medico uscirà dalla stanza, Sumru gli domanderà, sconvolta: "Mi dica dottore, mio figlio è morto, vero?".

Il medico le risponderà con un sorriso sulle labbra: "Suo figlio sta bene, si è appena risvegliato". Tra i familiari esploderà la felicità. Tra lacrime e commozione, potranno tirare un sospiro di sollievo: il peggio è passato.