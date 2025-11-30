Canan dimostrerà di essere più furba di Halil nelle prossime puntate de La notte nel cuore: troverà il suo nascondiglio e gli ruberà la borsa di denaro recuperando tutti i suoi risparmi.

Le anticipazioni rivelano che la donna si metterà sulle tracce del truffatore e riuscirà a beffarlo. Quando Halil e Hikmet torneranno a prendere i soldi, si ritroveranno con un pugno di mosche. Bunyamin e sua moglie andranno in banca e depositeranno tutto.

Bunyamin e Canan: matrimonio finito a La notte nel cuore?

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che il matrimonio di Canan e Bunyamin dovrà superare una prova difficile.

L'uomo vedrà per caso una foto di sua moglie in compagnia di Halil e le farà una scenata di gelosia, convinto di essere stato tradito. Mentre i due discuteranno, però, arriverà Turkan, che rivelerà a Canan il tradimento di Bunyamin con lei. Tra i due coniugi tutto sembrerà perduto, ma i problemi non finiranno qui. Presto Bunyamin scoprirà che Canan gli ha svuotato il conto e andrà ad affrontarla. In quel momento, i due avranno la certezza che Halil abbia sedotto la donna solo per truffarla e uniranno nuovamente le loro forze. La prima cosa da fare sarà mettersi alla ricerca di Halil: non sarà facile, ma i due ci riusciranno. A mettere in atto il piano contro il padre di Nuh e Melek sarà Canan, che tornerà nel luogo in cui Halil soggiornava, ma non lo troverà.

La donna non si perderà d'animo e interrogherà i tassisti mostrando loro la foto di Halil. Grazie alla sua tenacia, Canan arriverà al suo obiettivo, anche perché incontrerà Recep, un tassista che è una sua vecchia conoscenza. L'uomo non avrà dubbi e dirà di aver accompagnato Halil in una casa fuori città, da Mehmet.

Hikmet e Halil non avranno più soldi

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Canan arriverà da Mehmet, che le dirà che Halil è andato via. La moglie di Bunyamin spiegherà che si tratta di un uomo pericoloso e non escluderà che lui e Hikmet possano aver nascosto un corpo nella casa in affitto. Mehmet non esiterà a entrare con Canan in casa, ma non troveranno nulla. La donna, però, noterà un deposito con un lucchetto e chiederà a Mehmet di aprirlo.

Il proprietario della casa non forzerà il lucchetto, ma mostrerà a Canan un'entrata secondaria. Qui, la donna troverà la borsa dei soldi che Halil le aveva rubato e la prenderà subito. Quando Hikmet e il suo socio torneranno a prendere il loro bottino, saranno sconvolti, anche perché il lucchetto sarà intatto e si incolperanno a vicenda. Canan, invece, tornerà a casa con il denaro e si recherà in banca con Bunyamin per depositare tutto sul loro conto.

Il piano di Halil e Hikmet è andato in porto

Nelle puntate de La notte nel cuore in onda in Italia, Halil ha fatto finta di incontrare Canan per caso e ha iniziato a corteggiarla. Con i suoi modi gentili, ha conquistato il cuore della sua vittima e l'ha invitata a pranzo.

Canan ha iniziato a fidarsi molto di lui, ignorando la sua vera identità. Quando Halil ha messo in scena un incontro con un amico esperto di finanza, Canan è caduta nella trappola. Avendo sentito dai loro discorsi che era possibile investire e ottenere il 40% del denaro, la donna è andata in banca e ha prelevato tutto per poter entrare in affari. Canan ha consegnato 500.000 dollari a Halil, ignara del grande inganno.