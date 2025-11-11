Halil sedurrà e trufferà Canan nelle prossime puntate de La notte nel cuore: con la sua abilità l'uomo riuscirà a svuotare il conto nella banca della malcapitata.

Le anticipazioni rivelano che il padre di Nuh e Melek non si limiterà a distruggere la credibilità di Sumru. Il suo piano sarà ridurre in miseria gli Sansalan con la complicità di Hikmet.

Hikmet e Halil metteranno in atto il loro piano di fuga

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Halil porterà un bel po' di scompiglio nelle trame. Innanzi tutto, il padre di Nuh e Melek negherà ogni violenza contro Sumru, facendo passare la donna per una bugiarda.

Con la sua abile capacità di manipolare, Halil riuscirà persino a far venire dei dubbi a Tahsin, costringendo Sumru a lasciarlo. I piani di Halil e Hikmet, quindi, proseguiranno a gonfie vele: Sumru lascerà la città e metterà fine alla sua relazione con Tahsin dopo aver tagliato i ponti con l'intera famiglia. Questo non sarà l'unico obiettivo della coppia formata da Hikmet e Halil che vivrà anche momenti di grande passione. Lo scopo principale dei due resterà guadagnare quanto più denaro possibile per scappare e rifarsi una vita altrove, alle spalle degli Sansalan. Per finanziare il loro piano, Hikmet e Halil si serviranno anche di Esat che farà rapire Esma chiedendo un milione di riscatto alla famiglia.

Il legame tra Hikmet e Halil diventerà ogni giorno più passionale, ma lui spiazzerà la donna quando le confiderà un altro dei suoi piani. "Sto seducendo Canan", dirà Halil lasciando Hikmet senza parole. L'uomo assicurerà che si tratta soltanto di lavoro, perché il suo obiettivo sarà sottrarre tutti i soldi che Bunyamin ha ottenuto quando è diventato uno Sansalan. Per Hikmet sarà molto difficile fidarsi di Halil, ma non avrà molta scelta.

Un affare d'oro per Canan a La notte nel cuore

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Halil inizierà a corteggiare Canan che cadrà quasi subito nella sua trappola. La donna, infatti, trascurata da Bunyamin, ci metterà davvero poco a capitolare di fronte alle parole d'amore di Halil.

Quando l'uomo sarà certo di avere Canan ai suoi piedi, passerà all'altra fase del piano. La moglie di Bunyamin andrà a pranzo con Halil che fingerà di dover vedere urgentemente un suo amico banchiere che deve ripartire. La donna, pur di non far perdere l'occasione ad Halil, accetterà di far andare il suo amico direttamente da loro. Il complice arriverà e inizierà a parlare di un affare imperdibile che porterebbe il capitale investito a crescere del 40% al mese. Canan sarà molto incuriosita da questa opportunità e inizierà a fare domande, proprio come Halil sperava. Il finto banchiere preciserà che è possibile investire una cifra non inferiore a 500 mila dollari. Hikmet osserverà la scena da lontano, compiaciuta per il fatto di aver imbrogliato anche sua la nipote.

Canan si darà da fare e svuoterà il conto in banca di suo marito pur di investire in questo affare.

Canan e Bunyamin sono ricchi ma hanno dei problemi di coppia

Nelle puntate de La notte nel cuore in onda in Italia, Canan sta avendo un po' di problemi con Bunyamin. L'uomo è spesso distratto e lei si è accorta che potrebbe avere un'amante. I sospetti di Canan sono esatti: Bunyamin la tradisce con Turkan, una delle sue migliori amiche ed ex collega. Canan non sospetta di Turkan, tanto che si è confidata con lei sulle sue paure. In realtà, sia Canan che Bunyamin, da quando sono diventati ricchi sono diventati una preda facile per gli approfittatori. Turkan, infatti, non si è innamorata improvvisamente di Buynamin ma vuole solo usarlo per mettere al mondo uno Sansalan. Halil ha incontrato Canan per caso e ha già intuito che potrebbe essere un'ottima occasione per guadagnare altro denaro per la sua fuga con Hikmet.