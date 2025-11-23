Hikmet, nelle prossime puntate de La notte nel cuore, sarà sfrattata dalla sua casa e non saprà dove andare con Halil: "Maledetto Samet", urlerà in lacrime e in preda ad una crisi di nervi. Le anticipazioni rivelano che gli ufficiali giudiziari busseranno alla porta di Hikmet, intimandole di lasciare subito l'abitazione. La donna non riuscirà a capire il motivo dello sfratto e l'avvocato le spiegherà che la sua casa era stata ipotecata per ottenere un prestito dalla banca.

Gli ufficiali giudiziari sconvolgeranno la vita di Hikmet

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Sumru farà fuoco contro il padre dei suoi figli, ma lo colpirà solo di striscio.

Halil tornerà da Hikmet con una ferita al braccio e, dopo averle spiegato cosa è successo, tornerà a parlare di soldi. L'uomo chiederà alla sua complice dove abbia messo il denaro ricavato dalla truffa a Canan, ma presto i problemi di Hikmet saranno altri. All'improvviso, infatti, da lei arriveranno gli ufficiali giudiziari. La donna li affronterà senza paura, dicendo che è d'accordo con Tahsin e lei possiede la sua parte di proprietà della villa che era dei Sansalan. L'ufficiale giudiziario, però, le spiegherà che il problema è proprio il posto in cui vive, perché apparteneva a Samet di cui lei era tutrice ed è stato ipotecato a causa dei debiti contratti da suo fratello. "Deve lasciare l'edificio oggi stesso", dirà l'uomo senza mezzi termini.

Hikmet continuerà ad affermare che si tratta di un errore e che sicuramente il procedimento riguarda la parte di Tahsin, ma non ci sarà niente da fare.

La crisi di Hikmet e la speranza di Halil

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, l'avvocato spiegherà a Hikmet cosa è successo. "Il vostro immobile è stato ipotecato presso la nostra banca per ottenere un prestito", dirà senza lasciare spazio ad altri dubbi. Hikmet rientrerà in casa in preda alla rabbia, totalmente fuori di sé. La donna inizierà a rompere tutto e a lanciare ogni oggetto che le capiterà a tiro. "Maledetto Samet, neanche dopo la morte mi lascia in pace", urlerà Hikmet riferendosi a suo fratello. Halil non riuscirà a capire cosa stia succedendo e proverà a calmare la donna, ma non ci riuscirà.

"Lo odio, lo odio", griderà in lacrime tra le braccia di Halil che la lascerà sfogare. Appena Hikmet si sarà calmata, lei e Halil sistemeranno le valigie per andare via. L'uomo ricorderà alla sua complice che presto avranno un hotel tutto loro e ricominceranno una nuova vita insieme.

Halil e Hikmet: la coppia diabolica de La notte nel cuore

Nelle puntate in onda in Italia, Hikmet e Halil si sono accordati per distruggere i Sansalan e Tahsin. Lo scopo dei due è mettere insieme quanto più denaro possibile per poi scappare verso una nuova vita. Halil ha già preso contatti per comprare un hotel a Cattaro e adesso lui e Hikmet stanno procedendo con le truffe per racimolare il denaro utile all'acquisto.

Esat ha finto di rapire Esma per ottenere un milione di dollari, mentre Halil sta seducendo Canan. L'uomo ha intenzione di conquistare la fiducia della moglie di Bunyamin per convincerla a investire tutti i suoi soldi in un affare inesistente.