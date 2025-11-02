Nuh sorprenderà ciascuno dei protagonisti con una lettera che arriverà mentre lui sarà in sala operatoria nelle prossime puntate de La notte nel cuore.

Le anticipazioni rivelano che Nuh rischierà di morire a causa di un tumore al cervello e per questo scriverà un messaggio ai suoi cari, inclusi Esat e Harika: "Vi abbraccerei forte". Le emozioni saranno molte e la famiglia sarà più unita che mai, nella speranza che Nuh si svegli dopo l'operazione.

Nuh dovrà affrontare un'operazione molto rischiosa

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Nuh presto scoprirà di avere un tumore al cervello.

Finalmente si spiegheranno gli attacchi di rabbia incontrollata del giovane, che in un primo momento non dirà nulla alla sua famiglia. L'unica a conoscere la sua condizione sarà Sevilay, poco dopo la loro riconciliazione. La ragazza starà accanto a Nuh e rispetterà la sua richiesta di mantenere il segreto fino a quando non ci saranno i risultati della biopsia. La situazione, però, precipiterà all'improvviso, con un malore che Nuh avrà di fronte alla famiglia e la corsa in ospedale. Tutti sapranno che ha un tumore e che la sua situazione è anche molto grave. Il medico informerà il ragazzo e la famiglia che operare sarebbe molto rischioso: "Ha solo il 40% di possibilità di salvarsi". Nuh, tuttavia, si farà coraggio e accetterà l'intervento.

Prima di entrare in sala operatoria, il ragazzo penserà di scrivere una lettera a ciascuno della sua famiglia, perché la probabilità che non ce la faccia è alta. Il giovane avrà buone parole per tutti, anche per chi come Esat e Harika lo ha ostacolato a lungo. I due fratelli saranno a casa quando riceveranno le buste dal postino, mentre il resto della famiglia avrà le lettere da Tahsin che le porterà direttamente in ospedale.

Le parole di Nuh per ciascuno della sua famiglia

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Harika ed Esat leggeranno le parole inaspettate di Nuh: "Vi abbraccerei forte, se ci uniremo saremo più forti contro il mondo intero". I due fratelli saranno commossi e non faranno altro che sperare che Nuh possa farcela per poter ricostruire un rapporto vero con lui.

A Nihayet, invece, Nuh scriverà che prova per lei un grande affetto e mai avrebbe pensato di poter avere un'altra nonna nella sua vita. Ci sarà spazio anche per Tahsin, che per Nuh ha sempre rappresentato un punto fermo: "Ti devo molto, se sopravvivo ti ripagherò di tutto quello che mi hai dato". A Sumru, Nuh scriverà di non avere più sensi di colpa, perché non ha più niente da farsi perdonare e a Melek ricorderà che è molto più coraggiosa di lui e che ce la farà in qualunque modo andrà. Infine, Nuh scriverà a Sevilay, il suo grande amore: "Ti amo e voglio che tu sia felice, con me o senza di me". Durante l'operazione, Nuh rischierà di non farcela: "Il suo cuore si è fermato", urlerà uno dei chirurghi dando inizio alle manovre di rianimazione.

Fortunatamente, i medici riusciranno a riprendere il controllo della situazione, ma tutti aspetteranno il risveglio del ragazzo per capire come sia andato l'intervento.

La rabbia di Nuh ha spaventato e allontanato Sevilay

Nelle puntate in onda in Italia, Nuh ha avuto spesso scatti di rabbia incontrollata. Questo ha spaventato Sevilay che lo ha lasciato più volte e si è lasciata convincere a perdonarlo. Tuttavia, l’ultimo episodio, però, ha allontanato definitivamente la ragazza da Nuh. Quest'ultimo, infatti, si è vendicato di Hikmet chiudendola in un'auto nello sfasciacarrozze con lo scopo di toglierle la vita. Solo la presenza di Harika nella macchina di sua zia ha evitato il peggio, ma l'episodio non è passato inosservato.

Nessuno ha fatto sconti a Nuh che è stato condannato all'unanimità dalla sua famiglia e dai Sansalan. Sevilay, spaventata dalla sua crudeltà, ha chiuso per sempre con lui, ma anche Melek ha voltato le spalle a suo fratello. Ancora nessuno immagina che a causare queste forti reazioni in Nuh è la sua malattia.