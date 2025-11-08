La trama della puntata de La notte nel cuore in onda martedì 11 novembre in prima serata su Canale 5 rivela che Esat e Serife faranno rapire Esma con l’intenzione di chiedere un ingente riscatto ai Sansalan. Harika e Nazim, invece, usciranno a cena insieme.

Harika e Nazim escono a cena insieme

Hikmet crederà che Sumru le abbia mentito riguardo l'abuso subito e temerà che possa comportarsi allo stesso modo con Tahsin. Lei e Halil metteranno a punto un piano per fermare Sumru. In particolare, Hikmet inviterà l'uomo a conquistare la fiducia di Nuh, considerato il più emotivo e vulnerabile dei suoi due figli.

Sumru e Tahsin, invece, avranno intenzione di riunire tutta la famiglia sotto lo stesso tetto. Nuh e Melek terranno i due all'oscuro della presenza di Halil in città. Il giovane cercherà poi di scoprire dove alloggia suo padre, ma senza successo.

Harika e Nazim, intanto, usciranno a cena insieme e lui avrà intenzione di tenere la relazione all'oscuro di Cihan. Allo stesso tempo, quest'ultimo vorrà lasciare la Turchia con Melek non appena il loro bambino verrà alla luce.

Esat e Serife fanno rapire Esma da due scagnozzi

Hikmet e Halil ceneranno insieme in un ristorante, mentre Nihayet posizionerà alcune foto di Melek e Nuh da bambini nel suo album.

Esat e Serife, intanto, faranno rapire Esma da due scagnozzi con l'intenzione di chiedere un riscatto.

Uno dei rapitori chiederà alla famiglia Sansalan un milione di dollari per liberare Esma. Tahsin offrirà il suo contributo, sicuro di riuscire a recuperare i soldi dai rapitori. Cihan accompagnerà Esat nel luogo prescelto del rilascio. In questa circostanza, i rapitori lasceranno libera Esma in cambio dei soldi.

Halil incontrerà Nuh e Melek, ai quali rivelerà che era innamorato di Sumru, mostrando loro qualche foto. L'uomo affermerà di non aver mai violentato la donna, fu lei a spezzargli il cuore quando lo lasciò. Nuh e Melek non crederanno alla versione di Halil, che proverà a togliersi la vita davanti a loro.

Cihan è stato arrestato durante le sue nozze

Nelle ultime puntate de La notte nel cuore, Sumru ha raccontato al procuratore che Serhat è in possesso della pistola di Tahsin.

La donna ha poi ordinato a Nuh di non partecipare alle nozze di Melek e Cihan. Il ragazzo ha ignorato il suggerimento di sua madre, ma l'evento è stato rovinato ugualmente dall'arrivo della polizia che ha arrestato Cihan per il tentato omicidio ai danni di Tahsin. Quest'ultimo non ha creduto che il ragazzo potesse essere colpevole.

Hikmet, invece, ha chiamato Halil con l'obiettivo di avere un alleato contro i suoi nemici: i Sansalan e Tahsin.