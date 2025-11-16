Le anticipazioni de La notte nel cuore annunciano il decesso inaspettato di uno dei protagonisti. Nella puntata che andrà in onda martedì 18 novembre alle 21:20 su Canale 5, Cihan verrà informato della morte di Samet. Mentre l’organizzazione del funerale del signor Sansalan verrà affidata a Bunyamin, Hikmet si troverà ormai senza più un modo per ricattare i suoi nemici. Sumru, invece, scoprirà che Tahsin crede alle parole di Halil e scapperà via sconvolta.

Bunyamin organizza il funerale di Samet

Tahsin e Cihan incontreranno Hikmet per ottenere da lei la custodia legale di Samet e il controllo delle quote azionarie.

Tuttavia, un colpo di scena cambierà le carte in tavola: Samet morirà improvvisamente. Cihan affiderà l'organizzazione del funerale di suo padre a Bunyamin, mentre Hikmet perderà l’unica occasione che le era rimasta per tenere in pugno i suoi nemici, Tahsin e Cihan. Quest’ultimo, intanto, dovrà recarsi ad Ankara per recuperare il corpo del padre. Ci sarà spazio anche per le vicende di Sevilay, che incontrerà suo fratello maggiore Andac.

Sumru lascia Tahsin e scappa in auto

Nel frattempo, Sumru rivelerà a Tahsin quanto affermato dal suo ex compagno Halil, ma si renderà conto che l’uomo crede alla versione raccontata dal padre dei gemelli. È importante ricordare che Halil ha negato le accuse mosse da Sumru, arrivando a sostenere che la donna non è mai stata violentata da lui; anzi, ha dichiarato di essere stato abbandonato da Sumru non appena è finito in carcere.

Secondo Halil, Sumru non vedeva l’ora di trovare un uomo ricco per rimpiazzarlo. Sconvolta dalla reazione di Tahsin, la compagna lo lascerà e fuggirà via in auto. La madre di Melek telefonerà quindi a Nihayet per salutarla, confessandole di aver lasciato la Cappadocia. Nel frattempo, Sevilay riuscirà a farsi assumere nell’ufficio dove lavora suo fratello Andac, con l’intento di conoscerlo prima di rivelargli ufficialmente di essere sua sorella. Parallelamente, Nuh deciderà di mettersi alla ricerca di Sevilay e chiederà aiuto a Nazim, che però si rifiuterà di fornirgli informazioni private sulla ragazza. Ci sarà poi un triste epilogo per Nuh, che scoprirà, dopo aver effettuato alcune analisi, la causa dei suoi frequenti svenimenti.

Infine, verranno celebrati i funerali di Samet, ai quali parteciperanno tutti i familiari.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Samet è stato ricoverato in ospedale

Nelle precedenti puntate di La notte nel cuore, andate in onda su Canale 5, Samet è stato ricoverato in gravi condizioni in seguito a un incidente. Hikmet ha preso il controllo delle azioni di suo fratello, ma Cihan e Tahsin hanno tentato di convincerla a cedere loro la custodia legale del signor Sansalan. Nel frattempo, Nuh ha accettato di iniziare un percorso terapeutico per affrontare i suoi scatti d’ira e la rabbia incontrollata. Tuttavia, la dottoressa gli ha consigliato di sottoporsi anche ad alcuni esami clinici, ipotizzando che il problema possa avere origini non esclusivamente psicologiche. Spazio anche alle vicende di Melek e Cihan, che sono tornati insieme e hanno deciso di sposarsi.