La trama della puntata de La notte nel cuore in onda il 2 dicembre, in prima serata su Canale 5, racconta che Nazim resterà deluso dopo aver scoperto che Harika ha minacciato una commessa e il direttore di un negozio. Sumru, invece, temerà di aver ucciso Halil dopo avergli sparato durante un faccia a faccia.

Il comportamento di Harika delude Nazim

Dopo aver capito che Sevilay è innocente, Cihan e Melek, sollevati e determinati a chiarire ogni cosa, cercano subito di contattare Nuh. Lo pressano per avere notizie di Sevilay, nella speranza di capire cosa le sia accaduto e dove possa trovarsi.

Il giovane rifiuterà di dar loro informazioni, preferendo partire.

Cihan, intanto, accompagnerà Peri all'hotel, dove la inviterà a bere qualcosa insieme per dirle che tra di loro ci potrà essere soltanto un'amicizia.

Harika, invece, insulterà e minaccerà una commessa e il direttore del negozio. Nazim sarà molto deluso dal comportamento della ragazza, rifiutandosi di ascoltare le sue scuse.

Sumru teme di aver ucciso Halil

Esat cercherà di sottrarsi dalle macchinazioni di Halil e Hikmet, ma lei minaccerà di raccontare a Cihan la verità sull'incidente occorso a Sevilay.

Nuh, intanto, cercherà il perdono di Sumru, ma lei non vorrà sentire ragioni. Il giovane, insieme a Tahsin, resterà a Konya, dove la donna si è trasferita.

Bunyamin, invece, dirà a Turkan di essere sterile e per questo verrà lasciato da lei.

Successivamente, Halil raggiungerà il negozio di tappeti di Sumru, dove la calunnierà davanti ai suoi dipendenti. In un confronto, la donna gli sparerà e deciderà di costituirsi alla polizia, convinta di averlo ucciso. Nihayet proverà a prendersi la colpa al posto della figlia. La polizia non aprirà le indagini per mancanza di prove.

Infine, Nuh verrà portato in ospedale da un'ambulanza, dove i familiari scopriranno che ha un tumore al cervello.

Nuh ha scoperto di avere una grave malattia

Nelle ultime puntate de La notte nel cuore andate in onda su Canale 5, la polizia ha scagionato Sevilay dall'accusa di aver ucciso suo fratello Andac, grazie alle immagini registrate da una telecamera presente nel luogo in cui è avvenuta la morte.

La donna insieme a Nuh hanno scelto di far ritorno in Cappadocia, ma una telefonata ha cambiato i loro piani. Il ragazzo ha scoperto di avere un tumore al cervello.

Peri, invece, ha fatto il suo arrivo allo YeniSans Hotel, presentandosi come la fidanzata di Cihan, turbando gli animi di tutti i presenti, eccetto Bunyamin che si è offerto di accompagnarla a casa Sansalan per riprendersi dal viaggio. Una volta tornati da Konya, Melek e Cihan hanno trovato Peri ad attenderli.