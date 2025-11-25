Le anticipazioni di La notte nel cuore annunciano un tragico epilogo per due protagonisti della soap turca. Nella puntata che andrà in onda martedì 2 dicembre alle 21:20 su Canale 5, Sumru sparerà a Halil e deciderà di costituirsi, ma le indagini della polizia non riveleranno prove concrete riguardo al crimine da lei confessato. Intanto, Perihan proverà a sedurre Cihan, ma lui non cederà alle sue avances. Spazio anche alle vicende di Sevilay, che verrà dichiarata innocente, suscitando un grande sollievo in Melek e suo marito.

Sumru crede di avere ucciso Halil

Sumru, ormai sfinita dalle menzogne del suo ex compagno Halil, padre dei gemelli Nuh e Melek, deciderà di chiudere definitivamente i conti in sospeso con lui. L’ex signora Sansalan arriverà a sparargli e vivrà un momento drammatico quando si accorgerà che Halil non dà segni di vita. Convinta di averlo ucciso, sarà travolta dal panico. Nihayet, vedendo la figlia disperata, cercherà di dissuaderla dal costituirsi. Tuttavia, la vicenda prenderà una piega inaspettata quando la polizia non troverà prove concrete del presunto crimine.

Cihan resiste alle avance di Perihan

Nel frattempo, Cihan si imbatterà in una sua vecchia conoscenza, l’amica Perihan. La donna arriverà in città e sarà ospitata nell’albergo di proprietà della famiglia Sansalan.

Perihan avrà un obiettivo ben preciso: sedurre Cihan. Le anticipazioni della puntata di La notte nel cuore rivelano infatti che inviterà il marito di Melek a bere qualcosa insieme. Tuttavia, Cihan ribadirà con fermezza la sua posizione: non ha intenzione di lasciarsi andare con lei e non potrà offrirle altro se non un rapporto di semplice amicizia. Intanto, Melek e suo marito scopriranno l’innocenza di Sevilay e proveranno grande sollievo. I coniugi Sansalan, quindi, si metteranno in contatto con Nuh, chiedendogli con insistenza notizie sulla donna.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Nuh ha salvato Sevilay dalle avance di Andac

Nelle precedenti puntate di La notte nel cuore, andate in onda su Canale 5, Sevilay si è recata nell’azienda del fratello Andac senza rivelargli la sua vera identità.

L’imprenditore, ignaro di avere davanti la sorella, ha deciso di assumerla e ha iniziato a lavorare a stretto contatto con lei, sviluppando una forte attrazione. Rimasto solo con Sevilay, Andac ha tentato un approccio, ma è stato respinto con decisione. Le urla della ragazza hanno attirato l’attenzione di Nuh, che nel frattempo era riuscito a introdursi nell’edificio alla ricerca della fidanzata. Nuh è entrato nell’ufficio e ha messo in salvo Sevilay, ma Andac ha provato ad aggredirlo. Durante la colluttazione si è verificato un tragico epilogo: Andac è scivolato, ha sfondato la vetrata ed è precipitato rovinosamente al suolo.