Nel corso della puntata de La notte nel cuore in onda domenica 16 novembre su Canale 5, Sumru sarà sconvolta quando si renderà conto che le persone a lei care cominceranno a dubitare della sua sincerità in merito alla violenza subita in passato da Halil. Dopo un confronto con Halil, la donna deciderà di andarsene dalla Cappadocia senza dire a nessuno dove sia diretta né tantomeno quando tornerà.

Halil e Sumru a confronto: Nuh crede al padre

Halil riuscirà nell'intento di screditare la ex Sumru agli occhi delle persone a lei più care. Dopo aver parlato con Nuh e Melek, si presenterà anche in hotel da Cihan e Tahsin, raccontando loro la sua versione dei fatti e ribadendo che lui non ha mai toccato un capello a Sumru e che non ha mai abusato di lei.

Halil si darà un gran daffare per far passare la donna come una bugiarda e lo farà anche durante il confronto diretto tra lui e Sumru, in cui sarà presente anche Nuh. Quest'ultimo comincerà a credere alla versione dei fatti del padre e Sumru non lo potrà accettare. L'unica a difendere a spada tratta la madre sarà Melek, convinta più che mai che Sumru abbia sempre detto la verità sulla violenza subita.

Sumru lascia tutto e parte, Tahsin affronta Halil

Sumru non racconterà a Tahsin di aver incontrato Halil, ma ci penserà Nuh ad avvisarlo. Ancora sconvolta dall'incontro con il suo aguzzino, Sumru deciderà di andarsene dalla Cappadocia per fare chiarezza sul proprio passato e non dirà a nessuno né dove sia diretta né tantomeno quando tornerà.

Melek continuerà a schierarsi con la madre e se la prenderà con tutti coloro che non le crederanno, mentre Tahsin deciderà di affrontare Halil. Esma affronterà Esat e lo accuserà di essere il responsabile del suo rapimento. Ormai nei guai, Esat deciderà di scappare, ma prima dovrà recuperare i soldi del riscatto da consegnare a Hikmet e Halil. Cihan affronterà il fratello, mentre Nuh scoprirà che, oltre a Sumru, anche Sevilay ha lasciato la Cappadocia.

La notte nel cuore continua a convincere il pubblico di Canale 5

La notte nel cuore continua a far registrare eccellenti dati di ascolto con una media a puntata di 2,4 milioni di telespettatori e uno share del 15%. Anche l'appuntamento andato in onda in via eccezionale il 12 novembre è stato molto seguito dal pubblico, con il 14,4% di share e questo nonostante l'agguerrita controprogrammazione della concorrenza, che su Rai 1 ha trasmesso le repliche de Il Commissario Montalbano, mentre su Rai 2 il match di tennis tra Sinner e Zverev. La serie turca continua a convincere il pubblico italiano ed è auspicabile che gli ascolti possano ulteriormente crescere man mano che ci si avvicinerà alle puntate conclusive.