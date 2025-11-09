Nella trentatreesima puntata de La notte nel cuore, in onda su Canale 5 martedì 11 novembre 2025, Nuh (Aras Aydin) salverà la vita a suo padre Halil (Erkan Bektaş) quando lo sorprenderà sul punto di togliersi la vita.

Hikmet consiglia a Halil di conquistarsi la fiducia di Nuh

“Dopo aver fatto arrivare in Cappadocia Halil, padre di Melek (Hafsanur Sancaktutan) e di Nuh, Hikmet (Esra Dermancıoğlu) sospetterà che la cognata Sumru (Ece Uslu) non sia stata affatto abusata dall’ex in passato. A quel punto, Hikmet consiglierà a Halil di guadagnarsi la fiducia di Nuh.

Hikmet continuerà a portare avanti l’alleanza stretta con Halil, con il quale andrà anche a cena fuori.

Nuh e Melek, invece, decideranno di nascondere la presenza di Halil ai loro familiari.

Halil incontrerà Nuh e Melek, rivelando loro di aver amato Sumru in passato e di non averla mai violentata. Disperato per non essere stato creduto dai figli, Halil tenterà di farla finita, ma Nuh riuscirà a evitare il peggio con il suo intervento. A quel punto, quest’ultimo comincerà a sospettare che suo padre potrebbe essere stato sincero. Sempre a proposito di Nuh e Melek, Nihayet inserirà una fotografia in cui sono ritratti da bambini nell’album di famiglia.

Harika si fidanza con Nazim, Esma viene liberata

Dopo aver intrapreso una relazione con Nazim, Harika preferirà non mettere al corrente suo fratello Cihan. Quest’ultimo e Melek, invece, penseranno di rifarsi una nuova vita altrove, appena verrà al mondo il loro bambino.

Esma riuscirà a fuggire dal fienile in cui è stata rinchiusa su ordine di suo marito Esat, ma uno dei suoi rapitori la inseguirà. Il giorno seguente, sempre su richiesta di Esat, un sequestratore chiederà un milione di dollari ai Sansalan per liberarla. Tahsin si offrirà volontario per pagare il riscatto, con la convinzione che riuscirà a recuperare il denaro dai rapitori. Quando Cihan accompagnerà Esat nel luogo concordato, i criminali libereranno Esma in cambio della somma.

Riepilogo: Sumru ha rivelato che Nuh e Melek sono nati da una violenza

Nelle puntate precedenti, dopo essere stata messa alle strette da Hikmet, Sumru aveva rivelato ai Sansalan di essere la madre di Nuh e Melek, precisando che sono il risultato di un abuso da parte del suo ex Halil. Oltre a Melek e Nuh, Sumru aveva sconvolto anche Samet, il quale l’aveva cacciata dalla sua villa insieme a sua madre, Nihayet, per avergli tenuto nascosto, per tutti questi anni, il suo segreto.