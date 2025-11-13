Nella trentacinquesima puntata de La notte nel cuore, in onda su Canale 5 domenica 16 novembre 2025, Sumru (Ece Uslu) lascerà la Cappadocia in cerca di una figura del suo passato e per dimostrare ai suoi figli di essere stata veramente violentata dall’ex, Halil (Erkan Bektaş), trent’anni prima. Nuh (Aras Aydin), invece, farà perdere la pazienza a Melek (Hafsanur Sancaktutan): crederà all’innocenza di loro padre Halil.

Halil nega di aver violentato l’ex moglie Sumru

Halil si presenterà in hotel da Tahsin (Ilker Aksum) e Cihan (Burak Tozkoparan) e dirà loro che sono stati ingannati dalla sua ex Sumru, negando di averla violentata in passato.

Mentre se ne andrà via, Halil si avvicinerà a Canan (Gözde Cigaci), appena scoprirà che è una Sansalan.

Melek, invece, litigherà con suo fratello Nuh perché crede alla versione di loro padre Halil. A quel punto, Nuh metterà al corrente Tahsin di un incontro tra i suoi genitori Halil e Sumru. A proposito di quest’ultima, per dimostrare di non aver affatto mentito sull’abuso subito da Halil, partirà con l’obiettivo di trovare una figura del passato, senza rivelare a nessuno la sua destinazione.

Esat vuole fuggire, Nuh scopre della partenza di Sevilay

Sevilay si recherà di nascosto a Istanbul, ma prima di partire scriverà una lettera a Cihan. Intanto, Esma (Deniz Karabaş) si infurierà con Esat (Genco Ozak), dopo averlo sorpreso insieme a un’altra donna.

Quest’ultimo deciderà di fuggire, ma prima dovrà recuperare i soldi del riscatto per la liberazione di Esma e consegnarli a sua zia Hikmet (Esra Dermancıoğlu) e a Halil.

Mentre Cihan affronterà suo fratello Esat, Bünyamin (Bulent Polat) sorprenderà Canan regalandole un bracciale, che in realtà era destinato all'amante Turkan. Per concludere, Nuh verrà a conoscenza della partenza improvvisa della sua ex fidanzata Sevilay.

Riepilogo sull'arrivo di Halil in Cappadocia

Nelle puntate già andate in onda in Italia, Hikmet ha avviato la sua vendetta contro i suoi nemici. Per riuscire nel suo intento ha convocato Halil, il padre di Melek e Nuh in Cappadocia. Halil ha incontrato i suoi figli Nuh e Melek, raccontando loro una versione dei fatti molto diversa da quella che hanno sempre conosciuto.

Non appena i due gemelli non hanno creduto alle sue parole, Halil, di fronte al rifiuto, ha tentato di farla finita per dimostrare la sua innocenza, ma Nuh lo ha salvato in extremis e ha cominciato a pensare che suo padre potrebbe essere stato davvero sincero.