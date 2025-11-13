Le trame delle puntate turche de La notte nel cuore in programma nei prossimi mesi in prima visione su Canale 5 raccontano che Nuh (Aras Aydin) scoprirà di avere un tumore al cervello dopo essersi consultato con un dottore. Il giovane deciderà di tenere all'oscuro Melek (Hafsanur Sancaktutan) e Sevilay (Leyla Tanlar) delle sue precarie condizioni di salute per non farle preoccupare troppo.

Nuh apprende di avere un cancro al cervello

Nuh inizierà ad avvertire degli strani malesseri che lo insospettiranno. Il ragazzo preoccupato raggiungerà il suo medico curante, che lo sottoporrà ad alcuni esami diagnostici, dai quali emergerà che ha un tumore al cervello e di doversi sottoporre ad alcune importanti cure.

Nuh preferirà tacere la verità sulle sue condizioni di salute alla sorella e all'amata Sevilay. In particolare non vorrà far preoccupare Melek, già in ansia per la sua gravidanza e il rapporto con Cihan.

Nuh diventa il marito di Sevilay

I suoi familiari scopriranno lo stesso la grave malattia di Nuh. Il giovane in un primo momento vincerà la sua battaglia contro il tumore al cervello, anche se poi esso si ripresenterà.

Pure questa volta, comunque riuscirà ad avere la meglio sul tumore, anche se ne uscirà molto provato. Alla fine, Nuh deciderà di sposarsi con Sevilay. Allo stesso tempo, Melek diventerà la moglie di Cihan, dando alla luce una bambina.

Harika e Sevilay hanno avuto una violenta lite

Intanto, nelle ultime puntate de La notte nel cuore andate in onda a metà novembre su Canale 5, Halil ha detto tutta la verità a Nuh e Melek, rivelando loro di non aver aggredito Sumru, e che anzi era stata lei a spezzargli il cuore quando l'ha lasciato. I figli hanno iniziato a credere alla versione raccontata dal padre.

Intanto Harika ha sorpreso Sevilay mentre prelevava del denaro al bancomat e ha sospettato che Cihan le versi un assegno mensile. Le due ragazze poi hanno avuto una lite che è degenerata e Sevilay ha dato uno schiaffo all'ex cognata in mezzo alla strada.

Hikmet (Esra Dermancıoğlu), invece, ha presentato Halil a Esat. I due sono apparsi interessati all'acquisto di un hotel nei Balcani, affare di cui il padre di Nuh è il mediatore.

Tra quest'ultimo e Hikmet è nata una complicità sempre più intima.

Cihan, invece, ha cercato di convincere sua zia a rinunciare alla tutela legale del padre Samet. Hikmet ha accettato la richiesta del nipote solo in cambio di un edificio commerciale e di cinque milioni di dollari. Infine Cihan (Burak Tozkoparan) ha chiesto a Tahsin di aiutarlo per controllare le operazioni finanziarie dell'azienda.