Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Sumru perderà il controllo e sparerà a Halil in un impeto di rabbia e vendetta. “Ho sparato a Halil, il padre dei miei figli gemelli”, confesserà poi in commissariato, decisa a consegnarsi alla giustizia, ignara che l’uomo sia ancora vivo.

Sumru spara a Halil: la vendetta che cambia tutto

Sumru ha sparato contro Halil e l'ha visto accasciarsi a terra. Proprio così. La scena è avvenuta in una landa sperduta della Cappadocia, dove Sumru si è recata per tentare di fermare la follia della madre, che voleva proprio uccidere Halil.

Ma quando è riuscita a disarmarla, Sumru si è ritrovata con l'arma tra le mani e alla fine, spinta anche dallo spirito di vendetta, si è ritrovata a sparare contro Halil. Lo vedrà giacere a terra, ma la soddisfazione per averlo fatto fuori durerà solo un attimo.

La resa di Sumru e la disperazione di Nihayet

Sumru si recherà in commissariato con la volontà di consegnarsi. Si dirà stanca di nascondere la verità e deciderà di affrontare le conseguenze del suo gesto. La madre tenterà di proteggerla e di farle cambiare idea, ricordandole tutto il male che le ha fatto Halil, ma non ci sarà verso.

Alla porta del commissariato, Sumru pronuncerà parole nette: "Mi consegno, ho sparato a Halil, il padre dei miei figli gemelli".

La sua voce sarà ferma, ma carica di tensione. Poi porgerà l'arma come prova: "Ecco la pistola, ci sono anche le mie impronte".

La madre non reagirà come ci si aspetterà: pregherà Sumru di non consegnarsi, temendo per la sua vita e per la sua vecchiaia. Dirà che non permetterà che la figlia finisca in carcere: "Non ti lascerò andare in prigione a quest'età".

Un colpo senza vittima: la verità che sconvolgerà tutti

La polizia partirà subito sul luogo in cui sarebbe stato compiuto il delitto, ma non verrà ritrovata una salma o prove certe, come delle tracce di sangue, alimentando dubbi e ulteriori indagini. Sumru dovrà anche difendersi dall'accusa implicita che la sua storia sia stata fraintesa o strumentalizzata.

Sumru continuerà a dire che lei ha veramente compiuto il delitto, scatenando anche l'irascibilità di Nihayet, che la supplicherà: "Non dire di averlo fatto, ti prego". Ma Sumru risponderà con determinazione: "Non fingere, lo farò e pagherò la mia pena".

La polizia, però, non se la sentirà di aprire un'indagine, vista la mancanza di prove concrete. Sumru sarà piena di dubbi: ha visto il corpo di Halil steso a terra, che fine ha fatto? La verità è che Halil non è morto. Sumru l'ha solamente ferito a un braccio e l'emorragia gli ha causato la perdita di sensi, per questo è crollato a terra. Tuttavia, quando Sumru è scappata per consegnarsi alla polizia, lui si è svegliato ed è riuscito a fuggire con la sua auto.