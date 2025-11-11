Harika avrà un duro scontro con Sevilay nella puntata de La notte nel cuore di domenica 16 novembre. "Sei una parassita", l’accuserà e riceverà uno schiaffo.

Le anticipazioni rivelano che Harika accuserà Sevilay di aver approfittato delle ricchezze della sua famiglia. La ragazza la umilierà al punto che Sevilay tornerà a casa e farà la valigia, senza dire nulla a nessuno della sua decisione di andarsene. Il giorno dopo, Nihayet troverà la lettera di Sevilay e Harika ammetterà di aver litigato con lei il giorno prima, pretendendo di avere ragione.

La partenza di Sevilay dopo la lite con Harika

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che per Sevilay arriverà un momento molto difficile da superare. Avrà un duro litigio con Harika, che cambierà tutto e la spingerà a prendere una decisione che nessuno si aspettava. Tutto avrà inizio quando Sevilay andrà a prelevare dei soldi dallo sportello bancomat e incontrerà la figlia minore dei Sansalan. Harika le andrà subito incontro: "Hai prelevato un bel po' di denaro. L'acqua che bevi è nostra, il cibo che mangi è della mia famiglia". Sevilay “non risponderà alle provocazioni e si dirigerà verso l’auto, ma Harika avrà da ridire anche su di essa: "Anche l'auto che guidi è nostra". La sorella di Cihan ricorderà a Sevilay che lei è solo un'ospite dei Sansalan: "Sei una parassita, neanche la mia famiglia ti voleva".

I colpi di scena a La notte nel cuore non finiranno qui, perché Sevilay non ne potrà più e schiaffeggerà Harika, giurandole vendetta. Al suo ritorno a casa, la ragazza chiamerà un taxi e caricherà il suo bagaglio in auto. In quel momento arriverà Nihayet, che le chiederà dove stia andando, ma Sevilay mentirà dicendo che è stata invitata al compleanno di un'amica. La nonna darà una mela alla ragazza, che non potrà fare a meno di abbracciarla come se fosse un addio. Sevilay salirà sull’autobus e ricorderà il suo primo incontro con Nuh, quando, prima di partire, lui le aveva regalato una caramella.

La lettera di Sevilay farà preoccupare Cihan e Nihayet

Nella puntata de La notte nel cuore di domenica 16 novembre, Nihayet si sveglierà e noterà che Sevilay non è ancora andata a fare colazione.

Preoccupata, entrerà nella stanza della ragazza e troverà una lettera indirizzata alla famiglia. "Sevilay se n'è andata", dirà Nihayet a Cihan e Melek, spiegando loro di aver trovato la sua lettera. Cihan leggerà le parole di Sevilay, che ringrazierà tutta la famiglia per averla ospitata. Melek si sentirà profondamente in colpa per non aver risposto alla telefonata che Sevilay le ha fatto prima di partire. "Pagherò il mio debito con voi", leggerà Cihan nella lettera. A quel punto interverrà Harika, che rivelerà a tutti il vero motivo della partenza di Sevilay. La ragazza, convinta di avere ragione, non nasconderà il litigio avuto la mattina precedente e si lamenterà per lo schiaffo ricevuto.

Vedere Nihayet, Cihan e Melek preoccuparsi solo per Sevilay offenderà molto Harika, che preferirà andare via.

Harika è uno dei personaggi meno amati de La notte nel cuore

Harika è sempre stata una ragazza difficile sin dall'inizio de La notte nel cuore. Essendo la più piccola dei Sansalan è anche la più viziata della famiglia e questo l'ha resa scontrosa e prepotente. Per farle capire il rispetto nei confronti degli altri, Samet ha provato anche a farla lavorare, ma lei ha combinato solo disastri e non è mai cambiata. Harika è peggiorata quando Sumru ha lasciato la villa per seguire Nuh e Melek a casa di Tahsin. Per la ragazza questo è stato un grande tradimento da parte di sua madre. Harika in questo momento si sente molto sola, ma cerca le attenzioni nel modo più sbagliato.

Suo padre Samet è in fin di vita, Sumru vive con Tahsin e Cihan ha sposato Melek. Gli unici punti di riferimento per Harika sono la zia Hikmet ed Esat che in ogni caso pensano ai propri interessi. Harika ha anche la nonna Nihayet ma pur volendole bene la rimprovera spesso per i suoi comportamenti. Tutti sembrano dare più attenzioni a Sevilay pur non essendoci alcun legame di sangue, e questo è insopportabile per Harika.