Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Bunyamin scoprirà che la morte di Samet non gli porterà alcuna eredità. L’apertura del testamento rivelerà debiti milionari che annullano ogni patrimonio, spegnendo le sue aspettative e lasciandolo senza nulla da rivendicare.

Bunyamin punta all’eredità dei Sansalan, ma la verità su Samet spegne le sue illusioni

Bunyamin ha scoperto che Samet è suo padre solo da poco tempo, quando quest'ultimo era alla ricerca di un rene per un trapianto e ha chiesto al medico di controllare anche la compatibilità con Bunyamin, visto che è suo figlio.

Appena saputa la notizia, gli occhi di Bunyamin hanno preso la forma del simbolo della lira turca, perché ha capito che il suo futuro sarebbe stato costellato dal denaro, vista la potenza della famiglia Sansalan.

Non si è fatto scrupoli quando ha chiesto a Cihan ben 5 milioni per donare il suo rene a Samet. Gratis non l'avrebbe mai fatto per quel padre che non l'ha mai riconosciuto e che per un'intera vita l'ha fatto vivere nella povertà.

Bunyamin scopre che la morte di Samet non gli porterà l’eredità che sperava

Samet, però, è quello stesso padre che Bunyamin ha pianto alla sua morte. Tutti in famiglia hanno sorriso quando hanno visto la sua "disperazione", diversa da quella di Cihan, Harika ed Esat, che hanno veramente sofferto per la perdita del padre.

Forse Bunyamin ha dato sfogo alla sua tristezza perché sapeva che la morte di Samet equivaleva all'apertura del suo testamento, quindi una ricca eredità che avrebbe potuto colmare il suo conto in banca, che sarà più vuoto del previsto vista la truffa in cui è incappata Canan a causa di Halil (gli ha dato 500.000 dollari per un investimento che si è rivelato fasullo).

Il testamento di Samet lascia tutti senza eredità: Bunyamin va su tutte le furie

Arriverà il giorno dell'apertura del testamento e Nazim, l'avvocato di famiglia, convocherà tutti gli eredi di Samet. Ci saranno i figli, ma anche Sumru, che legalmente risulta sua moglie, dato che Samet, a causa dell'emorragia cerebrale, non è riuscito ad arrivare vivo al giorno dell'udienza.

Nazim non avrà buone notizie: Samet ha lasciato dei soldi, ma l'importo dei debiti supera quello dell'eredità. Si parla di 60 milioni. Se l'erede decide di accettare l'eredità, dovrà accollarsi anche i debiti. Tutti saranno decisi a rifiutarla, l'unico a dare in escandescenze sarà Bunyamin.

Penserà che la storia dei debiti sia solo una truffa orchestrata da Cihan per non dargli il becco di un quattrino, ma la verità sarà un'altra: per lui, come tutti gli altri, non ci sarà nessuna eredità e Bunyamin, insieme a Canan, dovranno adoperarsi per dare un avvenire al loro matrimonio.