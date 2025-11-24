Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Melek affronterà uno dei momenti più duri della sua vita: la rivelazione che suo fratello gemello Nuh è affetto da un tumore al cervello. La giovane crollerà sotto il peso della paura, convinta che il ragazzo stia nascondendo la gravità della situazione. Nel confronto con Sevilay, tra ricordi d’infanzia e un legame viscerale che riaffiora con forza, Melek arriverà a una confessione che scuoterà la famiglia: “Non sta bene. Sta fingendo. Ci sta ingannando tutti”.

Melek crolla di fronte alla verità su Nuh

Melek sarà scossa dopo aver appreso che Nuh ha un tumore al cervello e in un momento così toccante si confronterà con Sevilay. “Non succederà. Al mio gemello non accadrà nulla di male”, dirà, ostinata. Sevilay la guarderà a lungo. “E allora perché stai piangendo?”. “Mi sono agitata, credo. Mi è salita addosso una tensione improvvisa”. Poi sospirerà, quasi sconfitta: “Posso dirti una cosa? Qui siamo in famiglia, siamo tra noi. Non devo fingere, vero?”. “No, non devi”, dirà Sevilay con un accenno di sorriso.

I ricordi che riaffiorano e spezzano la difesa di Melek

“Lo so. Ma mi tornano in mente delle cose, dei ricordi. E non riesco a fermarli”, dirà Melek.

Sevilay proverà a rassicurarla: “Non succederà niente di brutto. E non lo dico per consolarti: andrà davvero tutto bene”. “Non è di questo che parlo”, ribatterà lei. “Non del futuro, ma di quello che riaffiora”. “Allora dimmi, cosa ti è venuto in mente?”, chiederà Sevilay. Melek inspirerà a fondo, quasi per prepararsi. “La nostra infanzia. Un giorno abbiamo litigato così tanto da graffiarci ovunque. Non era una lite normale tra bambini, era una guerra. L’ho iniziata io e lui, invece, è venuto per primo a chiedermi scusa”. Abbasserà lo sguardo. “E poco fa, quando abbiamo saputo del tumore, ha chiesto scusa a tutti. Uno per uno. Io non ci stavo nemmeno pensando, poi l’ho guardato e quella scena mi è tornata in mente”.

Il legame dei gemelli: paura, amore e una promessa

Sevilay annuirà: “È tuo fratello. Il tuo gemello. È un legame che non assomiglia a nient’altro”. “È il mio tutto”, mormorerà Melek, “Un giorno aveva trovato una sola merendina. Una sola. L’ha tirata fuori e l’ha data a me. E quando pioveva forte dormivamo insieme, perché io avevo paura dei lampi. Lui lo sapeva. Entrava nel mio letto in silenzio. E io facevo finta che fosse lui ad aver paura, non io”. Un sorriso triste le taglierà il viso. “Io non dico mai che ho paura. Mai. Ma adesso… sì, ho paura.” Lei la guarderà con comprensione. “Anch’io”. Melek chiuderà gli occhi, sentendo un nodo in gola. “Sta mentendo. Non sta bene. Sta fingendo. Ci sta ingannando tutti.

C’è qualcosa che non va. Io lo conosco. Conosco il suo lato che non mostra a nessuno”. Poi, dopo un lungo silenzio, aggiungerà: “Ma starà bene. Io lo so. Il mio gemello starà benissimo. E voi sarete felici. Vi ritroverete, ve lo prometto”.