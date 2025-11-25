Hikmet irromperà alle nozze di Nuh e Sevilay nelle prossime puntate de La notte nel cuore: "Vergognati", dirà alla sposa, "Non hai invitato tua madre, sei un'ingrata".

Le anticipazioni rivelano che Nuh e Sevilay si sposeranno e festeggeranno il grande evento con la famiglia riunita. All'appello, però, mancheranno Halil e Hikmet: nessuno dei due sposi vorranno più un rapporto con loro. La madre della sposa non si rassegnerà all'idea di aver perso per sempre Sevilay e andrà a rimproverarla rovinando la sua festa per qualche minuto.

I rimpianti di Hikmet e Halil: nessuno dei figli li vorrà alle nozze

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che dopo l'operazione di Nuh la famiglia Sansalan sarà più unita che mai. Sevilay e il suo fidanzato decideranno di organizzare una grande cerimonia di nozze, ma tra gli invitati non ci saranno né Hikmet, né Halil. Nuh non avrà più intenzione di avere a che fare con suo padre e Sevilay non considererà più Hikmet come sua madre. Sumru e gli altri si prepareranno al meglio per la festa, mentre Hikmet si lamenterà con Halil per il mancato invito di Sevilay. "L'ho cresciuta io", dirà, "Come ha potuto escludere sua madre?". A casa Sansalan, intanto, Harika si renderà conto di tutti i suoi errori e proverà a riavvicinarsi a Esma.

La ragazza, poco prima della cerimonia, regalerà alla moglie di suo fratello dei preziosi orecchini che saranno molto graditi. Esma li indosserà subito e ringrazierà sua cognata. Insieme, le due ragazze andranno fuori a ballare con gli altri invitati come da tradizione. Dopo le danze, gli sposi e gli altri raggiungeranno il luogo della cerimonia e Bunyamin si darà da fare affinché tutto sia perfetto.

Nuh e Sevilay marito e moglie a La notte nel cuore

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, gli sposi arriveranno al centro della sala e daranno inizio alla festa con un lento. L'atmosfera di festa sarà interrotta dall'arrivo di Hikmet che andrà subito a sedersi al tavolo, accanto a Nihayet, pur non essendo tra gli invitati.

"Sono venuta a vedere mia figlia felice", dirà la donna che si alzerà e andrà vicino a sua figlia: "Vergognati Sevilay". "Non hai invitato tua madre al tuo matrimonio" dirà, "Sei un'ingrata". La sposa de La notte nel cuore sarà piuttosto imbarazzata e sia Nuh che Cihan la aiuteranno chiedendo a Hikmet di andare via. La donna non si farà pregare, "Non voglio restare qui, dovevo solo dirle questo", dirà prima di lasciare la sala. La festa riprenderà con una punta di amarezza, ma l'amore di Nuh basterà a colmare il vuoto in Sevilay.

Nuh e Sevilay: un amore tormentato ma mai messo in dubbio

Nelle puntate precedenti, Nuh e Sevilay sono stati lontani per un po' di tempo, perché lei temeva le reazioni di rabbia di lui.

Grazie alla tenacia di Nuh, però, Sevilay gli ha concesso un'ultima possibilità e quando ha scoperto che le sue reazioni erano dovute al tumore al cervello ha cancellato ogni incomprensione del passato. Sevilay e Nuh hanno affrontato insieme l'incubo della malattia, con il sostegno di tutta la famiglia che per l'occasione è diventata più unita che mai. Il loro grande sogno di diventare marito e moglie ha segnato l'inizio di una nuova vita.