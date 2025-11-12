Canan troverà il bracciale che Bunyamin ha comprato a Turkan e lo indosserà con ostentazione nella 35ª puntata de La notte nel cuore di domenica 16 novembre.

Le anticipazioni rivelano che Turkan sarà sempre più gelosa di Bunyamin, ma non potrà fare altro che incassare. Nel frattempo, Sumru lascerà una lettera a Tahsin e partirà per cercare la sua ex collega. L'addio improvviso della donna farà riflettere Nuh e Tahsin che inizieranno a credere alla versione di Haill. Infine, anche Sevilay andrà via dopo un brutto litigio con Harika che la accuserà di essere una parassita.

Bunyamin in difficoltà, diviso tra Turkan e Canan

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che per Bunyamin sarà sempre più impegnativo portare avanti la tresca con Turkan. Oltre ai sospetti di Canan, infatti, l'uomo dovrà tenere a bada anche la gelosia della sua amante che pretenderà delle attenzioni da lui. Bunyamin penserà di comprare un bracciale prezioso a Turkan per farle capire che tiene molto a lei. L'uomo metterà il pacchettino nella tasca del suo cappotto, ma quando rientrerà a casa, Canan insisterà affinché lo tolga e lo appenda all'ingresso. Pochi minuti dopo, arriverà il corriere con un pacco per Canan e la donna, non avendo soldi per la mancia, frugherà nella tasca del cappotto di suo marito per pagare il corriere.

In quel momento, la moglie di Bunyamin troverà il pacchetto della gioielleria e penserà subito che si tratta di un regalo per lei. All'uomo non resterà altro che fingere di aver comprato quel bracciale per sua moglie. Nei giorni successivi, Canan farà di tutto per ostentare il prezioso regalo ricevuto da suo marito e Turkan se ne accorgerà, tormentata dalla gelosia e dall'invidia per la sua ex collega.

Sumru e Sevilay partiranno alla ricerca di verità

Nella 35ª puntata de La notte nel cuore di domenica 16 novembre, arriverà un momento molto complicato per Sumru. La donna, infatti, si troverà a dover difendere la sua verità perché Halil dirà a tutti che il suo abuso non è mai avvenuto. Nuh inizierà a credere alle parole del padre, soprattutto perché ricorderà quando Sumru ha cacciato lui e sua sorella offrendo loro dei soldi.

Profondamente ferita, la donna tornerà a casa in lacrime e continuerà a pensare allo scontro tra lei, Halil e i suoi figli. Sumru prenderà una decisione importante: partire per cercare la sua ex collega a Gumushane, l'unica che potrebbe fornire la prova dell'abuso di Halil. Presa dalla rabbia, però, Sumru lascerà solo una lettera di addio per Tahsin, in cui spiegherà che ha bisogno di risolvere delle cose. Trovare quel biglietto sarà per Nuh un'ulteriore prova della colpevolezza di sua madre perché penserà che invece di affrontare la questione è scappata. I dubbi inizieranno a tormentare anche Tahsin e l'unica che difenderà Sumru con convinzione resterà Melek. Sarà tempo di partenza a La notte nel cuore anche per Sevilay.

Quest'ultima andrà a prelevare dei soldi e avrà un duro scontro con Harika, tanto che la schiaffeggerà. La minore degli Sansalan, infatti, darà a Sevilay della parassita e questo farà esaurire la sua pazienza. Dopo il litigio, Sevilay scriverà una lettera ai suoi cari e partirà alla ricerca di suo fratello.

Turkan e Halil cambieranno gli equilibri a La notte nel cuore

Nelle puntate precedenti de La notte nel cuore, Turkan ha iniziato a sedurre Bunyamin con sguardi e attenzioni speciali per lui. L'uomo ha provato a resistere, ma quando la domestica gli ha dato appuntamento in un hotel si è lasciato andare. Tra Turkan e Bunyamin è scoppiata la passione e lei ha dichiarato di essersi innamorata.

Le parole della donna hanno lusingato Bunyamin che ha iniziato una relazione con lei. Canan, però, si è già accorta che qualcosa non va in suo marito che all'improvviso esce troppo spesso di casa. Nel frattempo, Halil si è presentato in ufficio da Melek, convinto di poter recuperare il rapporto con sua figlia. L'incontro è stato disastroso, perché Melek ha cacciato suo padre in malo modo. Hikmet ha consigliato a Halil di concentrarsi su Nuh che è il più fragile dei fratelli: questa mossa si è rivelata vincente. Adesso tutti hanno messo in discussione la versione di Sumru tranne Melek e Nihayet che credono che Halil sia solo un impostore.