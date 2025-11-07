La soap La notte nel cuore torna su Canale 5 con nuovi episodi ricchi di colpi di scena nelle puntate di domenica 9 e martedì 11 novembre, sempre a partire dalle 21:20. In queste serate l'attenzione sarà focalizzata sulla scarcerazione di Cihan e sul tentativo di cessare le ostilità tra le famiglie coinvolte. Nel frattempo Esma cercherà di sfuggire ai suoi rapitori, mentre Halil tenterà di convincere Nuh e Melek della sua versione dei fatti riguardanti il ​​passato con Sumru. Tra tensioni e rivelazioni, gli Sansalan si preparano ad affrontare nuove sfide.

Cihan torna libero e si cerca la pace tra le famiglie

Finalmente l'innocenza di Cihan viene accertata e il procuratore ordina la sua scarcerazione. Commosso e sollevato, l'uomo si avvicina a Tahsin e, insieme, decidono di affrontare Nuh per mettere fine alle faide che hanno avvelenato le loro famiglie. Una "cena di armistizio" viene organizzata a casa Yenishehirli, dove tuttavia tensioni sopite emergono nuovamente. Esat, incapace di controllare la sua ira, accusa Cihan di tradimento per aver appoggiato il "nemico" e abbandona la cena, lasciando i familiari in uno stato di shock. Nel frattempo Nuh annuncia a Tahsin e Sumru di aver iniziato un percorso di terapia, segno di un possibile cambiamento verso la pace.

Esma tenta la fuga e Halil cerca di chiarire il passato

La situazione di Esma si fa sempre più pericolosa quando, dopo essere stata rapita da uomini assoldati da Esat, riesce a fuggire e viene inseguita nella notte. La sua fuga disperata è il centro di una trama che si infittisce, con richieste di riscatto che coinvolgono Tahsin, il quale si offre di pagare per la libertà della ragazza. Nel frattempo, Halil si riaffaccia nella vita di Nuh e Melek, cercando di convincerli che la sua storia con Sumru non è come sembra. Mostra loro delle fotografie che dovrebbero provare il suo amore per Sumru, ma i due sono scettici. La tensione arriva al culmine quando Halil, disperato, tenta un gesto estremo, fermato solo dall'intervento di Nuh che comincia a dubitare delle sue certezze sul passato.

Nella puntata precedente de La notte nel cuore

Negli episodi precedenti di La notte nel cuore, trasmessa il 4 novembre, il clima era teso con Cihan arrestato con l'accusa di aver sparato a Tahsin. Nonostante i tentativi di Nazim e Bunyamin di ottenere il suo rilascio, le autorità sono state inflessibili, costringendo Cihan a passare la notte in centrale. Harika e Melek si sono mostrate profondamente preoccupate per il loro caro, mentre Esat ha mantenuto un atteggiamento freddo. Intanto, Nuh ha vissuto un momento di pericolo quando, addormentatosi al volante, è uscito di strada, per fortuna senza conseguenze gravi. Parallelamente, Hikmet e Halil hanno continuato a complottare contro gli Sansalan, considerati nemici, mentre Tahsin, ripercorrendo gli eventi della sparatoria, ha realizzato che Serhat è stato l'autore del colpo, seppur non intenzionale.