La trama della puntata de La notte nel cuore in onda martedì 4 novembre in prima visione su Canale 5 rivela che Cihan verrà fermato dalla polizia durante le nozze con Melek. Nuh (Aras Aydin), invece, sarà vittima di un incidente stradale, dal quale non riporterà gravi conseguenze.

Cihan arrestato durante le nozze con Melek

Sumru racconterà al procuratore di aver scoperto che l'arma di Tahsin è in possesso di Serhat. Quest'ultimo verrà fermato dalla polizia, che lo porterà in centrale.

Intanto, Melek (Hafsanur Sancaktutan) e Cihan festeggeranno il loro matrimonio e Sumru e Tahsin chiederanno a Nuh di non partecipare al ricevimento, temendo una nuova scenata.

Tuttavia, il giovane ignorerà l'ordine arrivando sul luogo della festa prima dell'irruzione della polizia. Cihan verrà arrestato con l'accusa di aver tentato di uccidere Tahsin, ma lui non sarà convinto della sua colpevolezza. L'uomo avrà intenzione di fare delle indagini per scoprire la verità sul suo tentato omicidio. Allo stesso tempo, Bunyamin e l'avvocato Nazim chiederanno al commissario Dilar di mettere in libertà Cihan. L'uomo di legge respingerà la richiesta e ordinerà al ragazzo di rimanere in cella di sicurezza fino all'udienza fissata per il giorno successivo. Il procuratore respingerà la possibilità di scarcerazione per Cihan, facendo preoccupare Harika e Melek al contrario di Esat, che manterrà un atteggiamento freddo e distaccato.

Nuh coinvolto in un incidente automobilistico

Nuh sarà coinvolto in un incidente automobilistico e non avrà conseguenze gravi, mentre Hikmet complotterà con Halil per distruggere i Sansalan e Tahsin. Quest'ultimo tornerà sul luogo della sparatoria per rivivere i momenti della sua aggressione. Tahsin ricorderà che Serhat gli aveva sparato accidentalmente.

Hikmet ha ritirato la denuncia nei confronti di Nuh

Nelle ultime puntate de La notte nel cuore andate in onda su Canale 5, Nuh e Hikmet sono stati portati in carcere in attesa del processo. Tahsin è andato in carcere dove ha ricattato la sorellastra, chiedendole di ritirare la denuncia contro il ragazzo altrimenti l'avrebbe fatta condannare per tentato omicidio.

Hikmet ha accettato il ricatto e ha permesso a lei e Nuh di tornare in libertà. Una volta a casa, la donna è stata cacciata in malo modo da Cihan.

Melek, invece, è andata a vivere dai Sansalan nonostante il disappunto di Esat e Harika. Esma ha cercato di farsi valere nei confronti di suo marito, rinchiudendolo in camera con lei. Infine, Enise è partita per un pellegrinaggio.