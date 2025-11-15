Le trame delle puntate de La notte nel cuore, in onda prossimamente su Canale 5, raccontano che Esat capirà di amare veramente Esma solo quando finirà in carcere per aver organizzato il suo rapimento. L'uomo chiederà alla ragazza una seconda possibilità, sopraffatto dai forti sensi di colpa.

Esma chiede il divorzio a Esat

Esat finirà in carcere dopo aver organizzato il sequestro di sua moglie Esma. La farà rapire, portandola in una stalla al freddo, gesto che metterà in pericolo anche la sua gravidanza. In questo modo, Esat costringerà Cihan a pagare una somma ingente di denaro per liberare Esma.

Il piano del ragazzo verrà presto scoperto e lui finirà in carcere anche per altri capi di imputazione.

Ai domiciliari, Esat sarà pentito di aver fatto del male ai suoi familiari. Esma, scoperto di essere stata sequestrata e tormentata dal marito, gli urlerà tutto il suo dolore per poi chiedergli il divorzio. Esat capirà di aver perso l'amore dell'unica persona che l'ha amato per davvero.

Esat capisce di amare la moglie

Esat inizierà a essere sopraffatto dai sensi di colpa, capendo di amare profondamente sua moglie Esma e di non volerla perdere. Tuttavia lei, ancora ferita, insisterà nella richiesta di divorzio, lasciandolo totalmente gelato. Arriverà il giorno del processo ed Esat verrà condannato per il rapimento di Esma e la truffa ai danni della sua famiglia.

Prima di tornare in carcere, Esma vorrà parlargli per concedergli una seconda chance, promettendogli di aspettarlo insieme al loro figlio. Esat farà pace anche con tutti i suoi fratelli, pronti a sostenerlo durante la detenzione.

Halil sconvolge Nuh e Melek con la sua versione dei fatti

Nelle ultime puntate de La notte nel cuore, andate in onda recentemente in prima serata su Canale 5, Halil ha raccontato a Nuh e Melek che non ha mai fatto del male a Sumru, spiegando anzi che tra loro è esistito un vero amore. Ha mostrato fotografie per convincerli che la donna lo ha lasciato spezzandogli il cuore, non dopo una violenza. I due fratelli non gli hanno creduto, ma Halil ha tentato di spararsi davanti a Nuh pur di dimostrare la sua innocenza.

Nuh è riuscito a fermarlo e, scosso dal gesto, ha iniziato a dubitare delle accuse contro suo padre.

Nel frattempo Harika ha visto Sevilay prelevare una somma elevata al bancomat e ha insinuato che Cihan la mantenga. Le due hanno battibeccato finché, provocata, Sevilay le ha dato uno schiaffo.