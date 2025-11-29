Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Esat deciderà di liberarsi dal ricatto di Hikmet e, con l’aiuto di Cihan, registrerà una telefonata decisiva che rivela il suo coinvolgimento in minacce e crimini passati. La prova finirà nelle mani della polizia, aprendo la strada al suo arresto e a conseguenze inaspettate per tutta la famiglia.

Esat tenta un nuovo inizio, ma un ricatto rimette tutto in discussione

Esat sta vivendo una sorta di redenzione da quando è uscito dal carcere per aver sequestrato la moglie, con il solo intento di estorcere del denaro a Cihan.

Sta provando a farsi perdonare da lei, ma la strada è lunga e tortuosa, perché Esma non ha nessuna intenzione di perdonarlo per tutto il male che le ha fatto. In questo piano, però, Esat non era da solo. Insieme a lui c'erano Hikmet e Halil, e il progetto dei tre era spartirsi il milione di euro preso a Cihan.

Piano andato a monte, motivo per cui Hikmet spererà che Esat voglia dividere con lei l'eredità che gli lascerà il padre e continuerà a ricattarlo, ma per Esat ci sarà una brutta sorpresa.

Esat sotto pressione rivela a Cihan il ruolo di Hikmet e l’incidente

Tutti gli eredi di Samet scopriranno che l'uomo ha lasciato una montagna di debiti e per non accollarseli devono rinunciare all'eredità.

Tutti accetteranno di rinunciare a ciò che spetta loro, anche Esat, ma quando riceverà l'ennesima minaccia di Hikmet, si troverà costretto a rivelare a Cihan ciò che gli sta accadendo.

Gli racconterà delle minacce di Hikmet e della sua pretesa di soldi, aggiungendo anche del suo coinvolgimento con la zia nell'incidente che stava per vedere Melek e Sevilay come vittime mortali. Anche se deluso per il comportamento del fratello, Cihan non sarà per niente stupito di tutto quello che ha combinato la zia.

Una telefonata decisiva porta alla confessione di Hikmet e all’arresto dei complici

Proprio in quel momento, Esat riceverà l'ennesima telefonata di Hikmet. Cihan lo spronerà a farla parlare, a farle ammettere tutte le cose orribili che ha combinato, in maniera tale che, mettendola in vivavoce, lui possa registrarla con il suo telefono.

Questo vorrà dire mettere Esat a rischio carcere, ma il ragazzo sarà pronto a pagare per quello che ha fatto.

Così, inizierà la conversazione tra Esat e Hikmet, dove quest'ultima sfodererà tutte le sue minacce, ma non solo: ammetterà di essere coinvolta nel sequestro di Esma insieme a Halil, ammettendo di aver fatto arrivare quest'ultimo in Cappadocia proprio per vendicarsi contro Sumru e i Sansalan. Cihan consegnerà tutto alla polizia ed Esat, Hikmet e Halil verranno processati: saranno condannati tutti al carcere.