Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, il funerale di Samet sarà sconvolto dall’arrivo della gendarmeria insieme a Esat, arrestato e scortato tra lo stupore generale. Harika, già distrutta per la morte del padre, esploderà quando capirà che Cihan le ha nascosto tutto: in lacrime, crollerà tra le braccia di Canan gridando: “Devo piangere papà o Esat? Sto impazzendo”.

Harika crolla al funerale: 'Non so più per chi piangere'

Dopo l’arrivo della gendarmeria al funerale di Samet insieme a Esat, la tensione sarà alta. Nessuno sapeva che il ragazzo fosse stato arrestato e non capiranno il perché.

Cihan ha detto loro che si trovava ad Antalya per lavoro, ma ora dovrà spiegare la verità. Harika non riuscirà più a trattenersi e vivrà un crollo emotivo, schiacciata dal dolore per la morte del padre e dall’angoscia per Esat, nuovamente coinvolto in misteriosi problemi. Incapace di capire su quale dolore concentrarsi, esploderà in lacrime davanti a tutti: “Non so se piangere per mio padre o preoccuparmi per Esat. Sto impazzendo”.

'Non mi lasciano nemmeno vivere il mio dolore'

Harika, sconvolta e stremata, urlerà tutto il suo dolore, mentre Canan cercherà di fermarla e sostenerla: “Mio padre è morto e non mi lasciano nemmeno vivere il mio dolore”. Sentendosi soffocare, confesserà con la voce rotta: “Non ce la faccio più.

Sono distrutta. Mi avete distrutta”. In questo momento di totale scompenso emotivo, Canan non la lascerà sola. La terrà in piedi, la guiderà, la calmerà e le parlerà con dolcezza e fermezza: “Guardami. Non tenerti dentro questo dolore. Se vuoi urla, se vuoi piangi, fai quello che devi. Ma devi viverlo, non puoi soffocarlo”. Harika, tremante e debole, balbetterà: “Sto per svenire… non respiro”. E lei, proteggendola: “Sono qui. Non ti lascio. Appoggiati a me”. Tra un respiro spezzato e l’altro, Harika confesserà: “Non ho più nessuno, Canan. Sono sola”. E lei, con voce piena di affetto, la riporterà alla realtà: “Non dire così. Io sono qui. Sarò sempre al tuo fianco”.

L’assenza di Sumru ferisce più delle lacrime

A rendere tutto ancora più doloroso sarà l’assenza di Sumru, che non si farà vedere nonostante le chiamate e i messaggi ricevuti. “Le ho scritto, l’ho chiamata, le ho lasciato messaggi. Ha scoperto che mio padre era morto e ha spento il telefono. Come può non essere qui?”. Un vuoto che aggiungerà rabbia al dolore. “Dopo tutti questi anni, nemmeno una volta è riuscita a essere al mio fianco”. Tra lacrime, grida, svenimenti sfiorati e braccia che tentano di sorreggerla, Harika affronterà la sua frattura più profonda: il lutto, la paura, la solitudine, l’incertezza sul destino di Esat.