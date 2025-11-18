Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Tahsin raggiungerà Sumru a Konya nel tentativo di farsi perdonare, ma finirà coinvolto nei guai della sua amica Nalan: la donna verrà minacciata da un usuraio deciso a portarle via la scuola e Tahsin, pur di salvarla, entrerà nel covo del boss con 530.000 dollari, affronterà l’uomo armato e lo costringerà a cedere la cambiale, rischiando la vita per proteggere Nalan e, soprattutto, per amore di Sumru.

Il viaggio di Tahsin a Konya per un perdono che sembra impossibile

Tahsin e Sumru non si parlano. Lei non gli ha ancora perdonato il fatto che abbia dubitato di lei quando gli ha raccontato dell'abuso subito da Halil.

Lui vorrà farsi perdonare a tutti i costi e la raggiungerà a Konya, dove vive con l'amica Nalan. Quest'ultima avrà dei problemi con un usuraio che la minaccia e Sumru penserà che solo Tahsin può risolvere il problema. Così si incontreranno in un locale tranquillo, dove lui arriverà con il cuore in gola, convinto che lei voglia dargli una possibilità. Seduti uno di fronte all’altra, Tahsin non riuscirà a trattenere l’agitazione e le dirà: "Dimmi che sei venuta per darmi una chance, ti prego". Ma Sumru chiarirà subito che l’incontro non ha nulla a che fare con loro due.

La richiesta disperata di Sumru e l’ombra dell’usuraio sulla scuola di Nalan

Con voce esitante, gli spiegherà che deve chiedergli un favore senza poter promettere nulla in cambio.

Tahsin, però, non vorrà sentire ragioni: "Tu mi chiedi qualcosa e io non lo faccio? È impossibile".

A quel punto, Sumru gli parlerà della sua amica Nalan, un’insegnante idealista che ha aperto una scuola con anni di sacrifici. Confesserà a Tahsin che Nalan ha contratto un debito con un usuraio che ora sta tentando di portarle via l’istituto, arrivando persino a mostrare una pistola dentro la scuola. Tahsin si irrigidirà immediatamente: "Chi è questo tizio? Dimmi solo dove si trova".

La resa dei conti: Tahsin sfiderà Süleyman tra soldi, pistola e minacce

Poche ore dopo, Tahsin andrà direttamente nel covo dell’usuraio. L’uomo, Süleyman, gli risponderà con arroganza. Tahsin appoggerà sul tavolo una valigetta e dirà: "Süleyman, qui dentro ci sono 530.000 dollari.

Il debito della professoressa Nalan è stato pagato. Dammi la cambiale".

L’usuraio si infurierà, gli urlerà contro, tenterà di far valere la sua autorità, ma Tahsin resterà immobile, con lo sguardo che non tremerà nemmeno per un secondo.

Quando Süleyman cercherà di minacciarlo, Tahsin tirerà fuori l’arma e sparerà a pochi centimetri da lui, senza colpirlo. Il boss capirà di essere davanti a un uomo che non bluffa: "Sai che non ho sbagliato mira, vero?".

Spaventato, Süleyman cederà e gli consegnerà la cambiale. Ma prima di andarsene, Tahsin si avvicinerà a un passo dal suo volto e con voce bassa gli dirà: "Non lascio mai i miei affari a metà. Non avvicinarti mai più alla professoressa Nalan".

Süleyman, ormai terrorizzato, risponderà: "Ho capito". "Bravo", dirà Tahsin uscendo, dopo avergli restituito uno sguardo che non dimenticherà più.